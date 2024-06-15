Когда насморк не проходит: что делать с хроническим синуситом

Насморк неприятный симптом, но встречается у всех людей по разным причинам. Другая ситуация – хронический синусит – когда насморк не проходит в течение нескольких недель. Это состояние может сильно ухудшить качество жизни

Человеческий череп содержит семь воздушных полостей, известных как пазухи: это две лобные пазухи, две макулярные (расположены в области щек), две этмоидные (между глазами) и одна сфеноидальная пазуха (расположена за носовой полостью).

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Почему возникает синусит

Они служат для уменьшения веса черепных костей и, возможно, являются защитой при ударах головы. Внутренняя оболочка каждой пазухи выстлана слизистой оболочкой, которая обычно выделяет небольшое количество секрета. Когда в эти полости попадают аллергены, вирусы или бактерии, слизь становится гуще и блокируется нормальный отток, что может привести к развитию синусита – воспаления пазух.

Курение увеличивает риск развития синусита из-за раздражения слизистой оболочки табачным дымом. Аллергики, особенно те, у кого аллергия имеет постоянный характер, также чаще имеют это заболевание. Не до конца вылеченные вирусные инфекции или деформация носовой перегородки также могут способствовать развитию воспаления пазух.

Симптомы синусита

Среди типичных признаков синусита, которые иногда сопровождаются повышением температуры, можно выделить следующие:

Затрудненное носовое дыхание. Воспаленная слизистая оболочка отекает, что делает дыхание более тяжелым и ухудшает восприятие запахов и вкуса.

Насморк. Выделения из носа могут быть прозрачными, зелеными или желтыми, в зависимости от возбудителя и стадии заболевания.

Боли в области лица или головы. Отек пазух может вызвать ощущение давления и распирания, боль может распространяться от верхней челюсти и переносицы до глаз и всей головы.

Першение в горле и кашель. Слизь или гной, стекая по задней стенке глотки, раздражает горло и вызывает кашель, особенно утром после пробуждения.

Обычно эти симптомы сопровождают респираторные инфекции и проходят в течение примерно 10 дней, что характеризуется как острый синусит. Если состояние сохраняется в течение нескольких месяцев, диагностируется "хронический синусит" или уточняется диагноз в зависимости от пораженной пазухи: фронтит, гайморит, этмоидит или сфеноидит.

Диагностика и лечение хронического насморка

Для выявления синусита обычно достаточно осмотра и анамнеза. Врач может постукивать и ощупывать пазухи, проверять наличие воспаления в носовой полости, ушах и горле.

При подозрении на хроническое течение болезни могут быть назначены рентгенография, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), которые помогут выявить осложнения, такие как полное закупоривание пазух или образование полипов – разрастаний слизистой оболочки, возникающих в ответ на длительное воспаление.

В большинстве случаев синусит успешно лечится. При бактериальной инфекции назначается курс антибиотиков. В случае вирусной инфекции врач может рекомендовать симптоматическое лечение, включая назальные капли, промывание носа, увлажнение воздуха, обильное питье и прием обезболивающих., В редких случаях может потребоваться пункция для удаления скопившейся слизи, или хирургическое вмешательство для очистки пазух, удаления полипов или коррекции носовой перегородки.