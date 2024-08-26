Почему после болезни не исчезает хриплость голоса и что с этим делать

Важно знать, как правильно ухаживать за своим голосом в период заболевания ларингитом и что делать, если хриплость сохраняется длительное время после исчезновения других симптомов простуды.

Обычно вирусные инфекции проходят без вмешательства и голос возвращается к норме в течение одной-двух недель после выздоровления.

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Как ухаживать за горлом во время болезни

Употребляйте достаточное количество жидкости, избегайте алкоголя и воздействия табачного дыма. Ингаляции пара, например, от чашки с горячей водой, помогут освободить носовые проходы и увлажнить голосовые связки.

Сохраняйте голосовой покой, ограничьте общение. Если нужно говорить, избегайте шепота, поскольку это может перенапрягать голосовые мышцы. Вместо этого используйте тихий, но полноценный голос, будто вы общались с человеком, который находится рядом с вами. Это особенно важно в первые дни болезни.

Что делать, если хрипота не проходит

Если за две – три недели после выздоровления голос не восстановился, стоит посетить отоларинголога. Возможной причиной может быть образование узелков в голосовых складках. В таком случае врач может направить вас к логопеду для проведения голосовой терапии.

Также в период болезни вы могли приобрести привычку напрягать голосовые связки, особенно если вы заставляли себя говорить или петь, когда они были воспалены. Это может привести к сохранению хриплости голоса даже после выздоровления.

Логопед может предложить специальные упражнения для облегчения голосообразования. Одним из таких упражнений являются губные трели (выпускание воздуха через сжатые губы), которые помогают расслабить голосовые связки и избавиться от привычки их напряжения, возникшей во время инфекции.