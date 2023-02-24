Сон влияет на продолжительность вашей жизни

Исследования показали, что регулярно хорошо спящие мужчины живут почти на пять лет дольше, чем те, кто этого не делает, а женщины на два года.

Для своего анализа команда из Гарвардской медицинской школы включила данные 172 321 человека (средний возраст 50), принимавших участие в Национальном опросе о здоровье между 2013 и 2018 годами.

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Новое исследование сна

Этот опрос ежегодно проводят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национальный центр статистики здравоохранения, чтобы помочь оценить состояние здоровья населения США, и содержит вопросы о сне и их привычках.

За участниками наблюдали в среднем 4,3 года, в течение которых умер 8681 человек. Из этих смертей 2610 смертей (30%) были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, 2052 (24%) были вызваны раком, а 4019 (46%) другими причинами.

Исследователи оценили пять разных факторов качественного сна:

идеальная продолжительность сна от 7 до 8 часов в сутки;

трудности с засыпанием не чаще двух раз в неделю;

проблемы со сном не более двух раз в неделю;

не использование снотворных;

чувствовать себя хорошо после пробуждения по крайней мере пять дней в неделю.

Каждому фактору был присвоен ноль или один балл для каждого, максимум пять баллов, что указывало на самое высокое качество сна.

Хороший сон продлевает жизнь

По сравнению с людьми, которые имели от 0 до 1 благоприятных факторов сна, у тех, кто имел все пять, имели на 30% меньшую вероятность умереть по какой-либо причине, на 21% меньшую вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, на 19 % меньшую вероятность умереть от рака и на 40% меньше других.

Среди мужчин и женщин, сообщивших о наличии всех пяти показателей качества сна (оценка пять), ожидаемая продолжительность жизни была на 4,7 года больше для мужчин и на 2,4 года больше для женщин по сравнению с теми, кто не имел ни одного или имел только один из пяти баллов.

Требуются дополнительные исследования, чтобы определить, почему мужчины со всеми пятью факторами низкого риска сна имели вдвое большую продолжительность жизни по сравнению с женщинами, имеющими такое же качество сна.