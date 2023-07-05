В Скадовске и Геническе выросло количество больных, вероятно, холерой, – Генштаб

Ситуация на оккупированных россиянами территориях обостряется. По имеющимся данным, в Скадовске и Геническе могло возрасти количество больных холерой.

Об этом свидетельствуют данные с утренней сводки Генштаба ВСУ. Так, в некоторых населенных пунктах оккупированной части Херсонщины выросло количество случаев инфекционных заболеваний.

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В Скадовске и Геническе может быть холера

Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры,

– говорят в сводке.

Худшее в этом всем то, что увеличение количества заболеваемости не признает так называемая оккупационная "власть". По данным Генштаба ВСУ, она пытается всячески скрыть, что в регионе ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.

В то же время фиксируется скрытая вакцинация от холеры. Правда, под нее подпадают только представители так называемых администраций, а также их ближайшее окружение.

Тем временем паника среди оккупантов на захваченной части Херсонщины набирает обороты. Военкоры ужасно боятся контрнаступления, поэтому обратились к так называемой "власти".

Просят предоставить им лодки

У военного эксперта Петра Черника есть предположение, почему у оккупантов такая истерика. По его словам, причиной этого может стать использование всех видов боевых действий при совершении контрнаступательных операций. Речь, в том числе и форсирование реки Днепр.

Он отметил, что оккупанты могут иметь иллюзию, что наши военные будут воевать в духе советской армии. Она во время Второй мировой пыталась штурмовать Киев через Днепр. Тогда десятки тысяч солдат погибли.

Украинские силы так поступать не будут. Однако небольшие штурмовые группы на скоростных катерах под прикрытием ночи и так выполняют свою работу, как только могут,

– подчеркнул военный эксперт.