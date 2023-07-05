У Скадовську та Генічеську зросла кількість хворих на, імовірно, холеру, – Генштаб

Ситуація на окупованих росіянами територіях загострюється. За наявними даними, у Скадовську та Генічеську могла зрости кількість хворих на холеру.

Про це свідчать дані з ранкового зведення Генштабу ЗСУ. Так, у деяких населених пунктах окупованої частини Херсонщини зросла кількість випадків інфекційних захворювань.

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У Скадовську та Генічеську може бути холера

У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери,

– кажуть у зведенні.

Найгірше у цьому всьому те, що збільшення кількості захворюваності не визнає так звана окупаційна "влада". За даними Генштабу ЗСУ, вона намагається всіляко приховати, що в регіоні погіршилася санітарно-епідеміологічна ситуація.

Водночас фіксується прихована вакцинація від холери. Правда, під неї підпадають лише представники так званих адміністрацій, а також їхнє найближче оточення.

Тим часом паніка серед окупантів на захопленій частині Херсонщини набирає обертів. Воєнкори страшенно бояться контрнаступу, тож звернулися до так званої "влади".

Просять надати їм човни

Військовий експерт Петро Черник має припущення, чому в окупантів така істерика. За його словами, причиною цього може стати використання всіх видів бойових дій під час здійснення контрнаступальних операцій. Мовиться, зокрема і форсування річки Дніпро.

Він зауважив, що окупанти можуть мати ілюзію, що наші військові воюватимуть у дусі радянської армії. Вона під час Другої світової намагалася штурмувати Київ через Дніпро. Тоді десятки тисяч солдатів загинули.

Українські сили так вчиняти не будуть. Однак невеликі штурмові групи на швидкісних катерах під прикриттям ночі й так виконують свою роботу, як тільки можуть,

– наголосив військовий експерт.