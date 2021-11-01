В Хмельницком от COVID-19 умерла беременная женщина: у нее осталось 11 детей

В Хмельницком ухудшается эпидемическая ситуация, из-за чего свободных мест в реанимациях почти нет. Врачи рассказывают, что большинство госпитализированных являются людьми среднего возраста.

В Хмельницкой инфекционной больнице произошел первый случай смерти беременной, которая к тому же была многодетной матерью.

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У женщины осталось 11 детей

Директор инфекционной больницы Оксана Поддубная рассказала, что трагедия случилась в эти дни. У женщины, которая умерла от коронавируса, остались 11 детей.

В целом, по словам медика, обычно летальные исходы коронавирус имеет у старших людей, однако бывают и исключения. Среди таковых – смерть 22-летней девушки, которая также случилась недавно. Однако Поддубная отметила, что среди тех, кто умер от COVID-19 или его последствий, нет ни одного вакцинированного.

В инфекционной больнице из 200 оборудованных мест для больных, уже заняты 196. Однако по прогнозам медиков, Хмельницкая область и в целом Украина только движутся к пику заболеваемости, который ожидается в середине ноября.

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