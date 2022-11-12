Пиво может помочь в лечении деменции

Ученые обнаружили, что хмель может служить основой для лекарств, снижающих риск нейродегенеративных заболеваний. Но алкоголь увеличивает риск таких заболеваний.

Новое исследование хмеля

Исследователи из Университета Милано-Бикокка протестировали четыре распространенных сорта экстрактов цветков хмеля, содержащихся в пиве, чтобы выяснить, насколько хорошо они помогают предотвратить "слипание" белка в мозге, которое может привести к болезни Альцгеймера.

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Экстракты цветков хмеля используются во всех сортах пива и содержат природные антиоксиданты, которые, как считается, защищают клетки организма.

Хмель может помочь лечить деменцию

В ходе тестирования исследователи оказывали влияние на амилоидные белки и нервные клетки мозга хмелем в лабораторных чашках. Так они смогли блокировать скопление бета-амилоидных белков вокруг клеток. Экстракты хмеля также запустили процессы обновления (аутофагические пути), когда организм разрушает и повторно использует старые части клеток для повышения эффективности.

Хотя полученные результаты никоим образом не предполагают, что людям нужно пить больше пива, поскольку алкоголь является фактором риска развития болезни Альцгеймера, исследователи обнаружили, что хмель может служить основой для лекарств, снижающих риск нейродегенеративных заболеваний.

Кстати, хмель можно найти в травяных чаях и безалкогольных напитках.