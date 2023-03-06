Медицинский кошмар: хирурги ошибочно ампутировали здоровому пациенту пенис

Против итальянского хирурга приступили к расследованию высшие должностные лица здравоохранения страны после того, как он ошибочно удалил мужчине пенис.

Врачебная ошибка

Врач отрезал орган мужчину после того, как ошибочно диагностировал у него раковую опухоль. Эта операция была проведена еще 13 ноября 2018 года в больнице Сан-Донато в Ареццо.

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Известно, что уролог поставил неправильный диагноз мужчиной в возрасте 69 лет за месяц до ампутации. Несмотря на это, ампутация прошла без проблем, но вряд ли это обрадовало пациента.

Медики обнаружили ошибку уже во время послеоперационного анализа ампутированных тканей. Выяснилось, что опухоли вообще нет, и хирурги удалили совершенно здоровый член мужчины без какой-либо причины. Пациент подал в суд и требует компенсации из-за этой ошибки.

Иск в суд

Врач, ответственный за неправильную постановку диагноза, теперь предстанет перед судом. Адвокаты потерпевшего мужчины утверждают, что причиной иска стали ошибки, допущенные на этапах предварительного обследования, которые привели к ошибочному диагнозу. Дело будет рассмотрено в суде 9 марта в Ареццо на предварительном слушании.

Подобный случай был во Франции в декабре 2022 года, после того, как серия ошибок привела к полному удалению пениса мужчины в университетской больнице Нанту. 30-летний мужчина сказал, что после операции у него остались только яички.

Мужчина тоже подал в суд и потребовал компенсацию в 1 миллион евро, по сообщениям местных СМИ, в конце концов он получил 62 000 евро.