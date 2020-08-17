Харьков попал в желтую зону карантина. Это означает, что в городе вступили в действие новые ограничения.

С 31 июля до 13 августа в Харькове обнаружили 1561 случай заражения коронавирусом, что составляет 82,9% от случаев, зарегистрированных в области, сообщает пресс-служба городского совета.

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Какие ограничения действуют в Харькове

Согласно требованиям от Минздрава к ограничениям в желтой зоне, в городе нельзя:

Находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без масок;

Находиться на улицах без документов;

Проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более чем одного человека на 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50% мест;

Перевозки общественным транспортом количества пассажиров, превышающего число мест для сидения.

Согласно сообщению городского совета, также запрещено:

Посещение учреждений социальной защиты, где находятся граждане пожилого возраста;

Работа хостелов;

Работа развлекательных заведений и заведений общественного питания после 24:00 и до 7:00;

Проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе с участием более 20 человек;

Работа спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей не более одного человека на 10 кв. м и тому подобное.

Отмечается, что правоохранители усилят контроль за соблюдением карантина среди граждан. Будут следить за соблюдением масочного режима и безопасной дистанции между людьми, а также за мерами дезинфекции общественного транспорта и мест массового пребывания.



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