Гусиная кожа: почему возникает и что делать
Источник:NHS
Фолликулярный кератоз, гиперкератоз, или гусиная кожа – безвредное состояние, при котором происходит чрезмерное ороговение кожи в области волосяных фолликулов. В результате появляются бугорки, иногда они воспаляются.
Что такое гусиная кожа
Фолликулярный кератоз – хроническое заболевание кожи, наиболее часто встречающееся у подростков. Это не опасное состояние, при котором на коже появляются небольшие прыщики, чаще на наружной стороне плеч, ног или ягодиц.
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Они похожи на гусиную кожу и могут сочетаться с атопическим дерматитом и требуют ухода за кожей с увлажнением и отшелушиванием. Впоследствии проявления уменьшаются и необходимость лечения пропадает.
Симптомы гусиной кожи:
- сухость кожи;
- мелкие безболезненные бугорки на коже;
- зуд.
Что делать с гусиной кожей
Такие высыпания – это скопление белка кератина, он укупоривает волосяные фолликулы. Иногда укупоренные фолликулы воспаляются, этому способствуют волоски, размещаемые внутри ороговения. Считается, что гиперкератоз развивается из-за генетической предрасположенности.
Для улучшения состояния кожи можно использовать:
- гипоаллергенные увлажняющие средства для душа;
- смягчающие средства – лосьоны и кремы;
- местные кератолитики – средства, помогающие отшелушивать кожу, например с салициловой кислотой или мочевиной.
Иногда применяется лечение лазером и ретиноидами. Проблема со временем исчезает обычно до 30 лет.