Гусиная кожа: почему возникает и что делать

Фолликулярный кератоз, гиперкератоз, или гусиная кожа – безвредное состояние, при котором происходит чрезмерное ороговение кожи в области волосяных фолликулов. В результате появляются бугорки, иногда они воспаляются.

Что такое гусиная кожа

Фолликулярный кератоз – хроническое заболевание кожи, наиболее часто встречающееся у подростков. Это не опасное состояние, при котором на коже появляются небольшие прыщики, чаще на наружной стороне плеч, ног или ягодиц.

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Они похожи на гусиную кожу и могут сочетаться с атопическим дерматитом и требуют ухода за кожей с увлажнением и отшелушиванием. Впоследствии проявления уменьшаются и необходимость лечения пропадает.

Симптомы гусиной кожи:

сухость кожи;

мелкие безболезненные бугорки на коже;

зуд.

Что делать с гусиной кожей

Такие высыпания – это скопление белка кератина, он укупоривает волосяные фолликулы. Иногда укупоренные фолликулы воспаляются, этому способствуют волоски, размещаемые внутри ороговения. Считается, что гиперкератоз развивается из-за генетической предрасположенности.

Для улучшения состояния кожи можно использовать:

гипоаллергенные увлажняющие средства для душа;

смягчающие средства – лосьоны и кремы;

местные кератолитики – средства, помогающие отшелушивать кожу, например с салициловой кислотой или мочевиной.

Иногда применяется лечение лазером и ретиноидами. Проблема со временем исчезает обычно до 30 лет.