Почему после секса бывает грустно и одиноко

Древнеримскому медику Галену приписывают высказывание "После совокупления всякому животному грустно, кроме петуха и женщины". Врач императора ошибся: эта печаль не обходит стороной ни мужчин, ни женщин.

Переформулируем современным языком: после секса животным и людям может быть печальным. Отрицательные посткоитальные эмоции или посткоитальная меланхолия хотя бы раз накрывали примерно 40% людей.

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Почему от секса грустно

Эту меланхолию можно скрыть, отворачиваясь в темноте. Можно щедро разделить уныние с партнером. Наука пока не знает, как она выбирает жертву и почему кого-то касается своей прохладной ладонью.

Ученые выделили три вида посткоитальной меланхолии:

Партнер более отстранен, чем ты хотел бы. Партнер ближе, чем ты хотел бы, но отстраниться не удается. Ты беспокоишься, что о тебе подумали.

Первый вид более свойственен женщинам, второй – мужчинам. Третий – тревога за свою репутацию – универсален.

Хорошо, если бы никто ни о чем не жалел, но так не выходит. Поэтому стоит напомнить первый закон секса: все сложно, угрюмо, неясно – будто склоняешься над темной водой и слушаешь ее обещания и угрозы, и очень хочешь прыгнуть, несмотря ни на что.

Но секс делает людей и счастливыми

Национальное бюро экономических исследований США проанализировало сексуальную активность 16 тысяч взрослых американцев и выявило:

Люди, в жизни которых есть секс, счастливее тех, у кого его нет. Вне зависимости от ориентации.

Самые счастливые люди, у которых был один партнер за прошлый год.

Высокий доход не сулит больше секса или половых партнеров.

Заметно несчастнее те, кто никогда не платил за секс или изменял в браке.

Нежелательный секс не делает более счастливым ни мужчин, ни женщин.

Поэтому не отказывайтесь от него, а попытайтесь разобраться, почему у вас возникают те или иные эмоции.