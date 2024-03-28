Нашли простой способ снизить риск детского рака

Датские ученые пришли к выводу, что при соблюдении определенных условий грудное вскармливание может снизить риск развития гематологических раковых заболеваний у детей, включая острый лимфобластный лейкоз.

Статистика свидетельствует, что в Европе у одного ребенка из 350 до 15 лет ставят диагноз "рак". По крайней мере 10% детских раковых заболеваний вызваны редкими мутациями зародышевых клеток, но причины большинства из них остаются непонятными. Как следствие, врачи пока не имеют методов профилактики.

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Новое исследование грудного вскармливания

Однако, новые исследования указывают на потенциальные антираковые свойства материнского молока. Метаанализ прежних исследований в этой области продемонстрировал, что у детей, которые были на грудном вскармливании не менее шести месяцев, риск острого лимфобластного лейкоза, самого распространенного типа рака у детей, был на 20% ниже, чем у тех, кто получал грудное молоко менее полугода или питался синтетическими смесями.

Ученые также обнаружили связь между грудным вскармливанием и меньшей вероятностью развития в детстве острой миелоидной лейкемии, лимфомы Ходжкина и нейробластомы. В исследовании проанализировали данные 310 тысяч детей, рожденных с января 2005-го по декабрь 2018 года. Ученые оценили связь между продолжительностью исключительного грудного вскармливания и риском рака у детей.

Грудное молоко защищает от рака

Оказалось, что у тех, кто строго питался материнским молоком не менее трех месяцев, вероятность возникновения гематологических видов рака, особенно острого лимфобластного лейкоза, была более чем на треть ниже, чем у детей, которых кормили грудью меньше времени.

При этом в отношении онкопатологий центральной нервной системы такой взаимосвязи не оказалось. Относительно других типов раковых опухолей снижение риска составило 13%, что считается статистически значительным.

Эти результаты имеют важное значение, поскольку они помогают медицине продвинуться в направлении предотвращения рака у детей.