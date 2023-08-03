Смеси, маленькая грудь и отсутствие молока: 5 важных вопросов о грудном вскармливании

Традиционно, по инициативе Всемирной организации здравоохранения, ежегодно первая неделя августа проходит Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Правильно настроить и поддерживать этот процесс важно для каждой мамы и младенца.

В своей ежедневной работе врачи встречают многие вопросы от женщин относительно грудного вскармливания. Лариса Захурдаева, врач акушер-гинеколог высшей категории, заведующая акушерским отделением Многопрофильного медицинского центра "Аист" ответила 24 Канала на самые распространенные из них.

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Смогу ли я выкормить своего малыша грудным молоком или нужно будет использовать искусственные смеси

Да, почти все женщины (а именно 99%) могут качественно, полноценно и продолжительно вскармливать своих малышей именно грудным молоком. Только у небольшого количества женщин (до 1%) возникнут сложности, которые заставят отказаться от грудного вскармливания и использовать искусственные заменители молока.

Лариса Захурдаева “Итак вы сможете! Безусловно, при установлении лактации и в ее процессе нередко возникают трудности. Однако они преходящие и обращения к специалистам по грудному вскармливанию вы их преодолеете и в полной мере сможете наслаждаться грудным вскармливанием”.

Нужно ли готовить грудь к л актации во время беременности

На момент родов ваша грудь полностью готова к вскармливанию младенца. И эта готовность не зависит ни от срока гестации, когда произошли роды (вовремя или преждевременно), ни от способа рождения (физиологические роды или кесарево сечение), ни от того одного малыша вы родили или нескольких. Природа полностью позаботилась о том, чтобы родившийся малыш имел возможность начать свое энтеральное питание. Никаких специальных подготовительных мер принимать не нужно.

Отличается ли вскармливание детей, родившихся через кесарево сечение

Нет, никаких отличий кормления новорожденных, родившихся естественным способом или с помощью кесарева сечения, нет. Главное, что нуждаются все, без исключения младенцы, это раннее начало грудного вскармливания (в первые 30 минут жизни) и круглосуточное совместное пребывание с мамой, а также ночное кормление и приложение к груди.

Как наладить грудное вскармливание, если есть плоские или втянутые соски

Плоские и втянутые соски не являются противопоказанием к грудному вскармливанию. Да, действительно, иногда такая анатомическая особенность строения соска может стать временной сложностью на пути установления и отладки лактации. Однако, сосок сам по себе не является критически важным в акте сосания малыша.

Лариса Захурдаева “Сосок содержит только выводные протоки молочной железы, некая в какой-то степени, коктейльная трубочка, с помощью которой малышу удобнее сосать молоко. Молочные синусы, в которых хранится готовое для сосания молоко, находится глубже, под ареолой (небольшим пигментированным кружочком вокруг соска). Кожа над ареолой тонкая и нежная. И именно на ареолу должны быть направлены усилия малыша при сосании”.



Виды женских сосков / Фото 24 Канал

Именно там анатомически размещаются молочные синусы. А сосок при этом размещается глубоко в ротике малыша. Таким образом, сама его форма не является определяющей. Кроме того, во время сосания в подавляющем большинстве случаев и плоские, и втянутые соски постепенно вытягиваются к более привычному виду и размеру.

Что делать, если нет молока

Сразу после рождения малыша, в норме у здоровых женщин молочные железы не производят молока. Но природа не может оставить младенца без кормления. В первые 3 дня после родов женскую грудь производят молозиво (первый стакан). Это очень питательная, энергетически мощная жидкость.

Она содержит большое количество не только энергетических и пищевых веществ, но и высокую концентрацию биологически активных составляющих (лейкоциты, макрофаги, иммуноглобулины-антитела и т.п.). Это все составляющие клеточного и гуморального иммунитета. Это те вещества, которые мама выработала при контакте со всеми инфекциями, с которыми встречалась на протяжении всей своей жизни.

Лариса Захурдаева “Таким образом, младенец с молозивом получает от мамы мощную естественную "прививку" от возбудителей большого количества инфекционных заболеваний. Именно так природа и мама защищает малыша с первых минут жизни. Да, количество молозива небольшое, от 1 до 10 мл в сутки. Однако оно бесценно! Поэтому малыш несколько теряет свой вес от рождения”.

Через 3 дня возникает переходное молоко (средний стакан), его равномерно становится больше, плотность его миниатюризируется, растет пищевая ценность. Благодаря чему ребенок постепенно набирает вес.



Каким может быть молоко / Фото 24 Кана л

Через 7 дней уже формируется зрелое молоко (третий стакан). Количество молока растет, малыш растет и развивается.