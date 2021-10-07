Говорили о "свободе от коронавируса": в Северную Корею начали поставлять COVID-медикаменты

Всемирная организация здравоохранения начала поставки в КНДР лекарственных средств для борьбы с коронавирусом. Медикаменты доставляют через китайский порт Далянь.

Об этом говорилось в еженедельном отчете ВОЗ за 20 – 26 сентября 2021 года. В то же время в документе не уточняется, когда и какие именно медицинские средства отправили в Северную Корею.

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О порте через Китай умалчивают

После вспышки пандемии в Китае в столице Северной Кореи усилили пограничный контроль. Также закрыли основной судоходный маршрут, который соединял Китай с северокорейским портом.

По анонимным источникам из Министерства объединения в Сеуле, в последнее время обнаружили, что Северная Корея открывает свои морские пути с Китаем. Однако чиновник добавил, что пока все же не выявлено признаков возобновления движения по наземным путям между 2 странами.

Коронавирус в КНДР: последние новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 сентября 2021 года отказался от вакцины против коронавируса производства Sinovac в рамках инициативы COVAX. Глава заявил, что его страна поборет пандемию "в своем стиле".

В июле 2021 года Северная Корея отказалась от поставки вакцины AstraZeneca против COVID-19 из-за опасений возникновения побочных эффектов.

Ранее большинство дипломатов покинули КНДР из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. В Северной Корее наблюдается острый дефицит товаров и лекарств.

КНДР продолжает утверждать, что страна "свободна от коронавируса". По данным ВОЗ, 40,7 тысячи граждан Северной Кореи прошли тестирование на коронавирус, но по состоянию "на 23 сентября 2021 года ни один случай COVID-19 не зарегистрировали".