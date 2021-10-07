Казали про "свободу від коронавірусу": до Північної Кореї почали поставляти COVID-медикаменти

Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала постачання до КНДР лікарських засобів для боротьби з коронавірусом. Медикаменти доставляють через китайський порт Далянь.

Про це мовилось у щотижневому звіті ВООЗ за 20 – 26 вересня 2021 року. Водночас у документі не уточнюється, коли і які саме медичні засоби відправили до Північної Кореї.

До теми КНДР відмовилась від вакцин COVAX: там заявили, що боротимуться з пандемією "у своєму стилі"

Про порт через Китай замовчують

Після спалаху пандемії в Китаї у столиці Північної Кореї посилили прикордонний контроль. Також закрили основний судноплавний маршрут, який з'єднував Китай із північнокорейським портом.

За анонімними джерелами з Міністерства об'єднання в Сеулі, останнім часом виявили, що Північна Корея відкриває свої морські шляхи з Китаєм. Проте посадовець додав, що поки все ж не виявлено ознак відновлення руху по наземних шляхах між 2 країнами.

Коронавірус у КНДР: останні новини

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 2 вересня 2021 року відмовився від вакцини проти коронавірусу виробництва Sinovac в рамках ініціативи COVAX. Очільник заявив, що його країна поборе пандемію "у своєму стилі".

У липні 2021 року Північна Корея відмовилася від постачання вакцини AstraZeneca проти COVID-19 через побоювання виникнення побічних ефектів.

Раніше більшість дипломатів залишили КНДР через важку ситуацію з коронавірусом. У Північній Кореї спостерігається гострий дефіцит товарів та ліків.

КНДР продовжує стверджувати, що країна "вільна від коронавірусу". За даними ВООЗ, 40,7 тисячі громадян Північної Кореї пройшли тестування на коронавірус, але станом "на 23 вересня 2021 року жоден випадок COVID-19 не зареєстрували".