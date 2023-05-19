Почему возникает горький привкус во рту

С ощущением горького привкуса во рту могут сталкиваться люди по разным причинам. Этот неприятный симптом может являться результатом различных факторов, включая пищевые привычки, проблемы с желудком, печенью или желчным пузырем.

Почему возникает горечь во рту

Изменения во вкусовых рецепторах. Горький привкус может быть следствием изменений во вкусовых рецепторах в полости рта. Это может произойти из-за определенных пищевых продуктов или напитков, таких как горький кофе, горькие цитрусовые фрукты, черный шоколад или горькие лекарства.

Также на тему Почему возникает соленый привкус во рту и что с этим делать

Проблемы с желудком. Горький привкус во рту может быть симптомом определенных проблем с желудком, таких как рефлюкс кислоты (отрыгивание кислоты из желудка в пищеводный канал), гастрит (воспаление слизистой желудка) или язвы.

Проблемы с печенью или желчным пузырем. Нарушение функции печени или желчного пузыря может привести к накоплению желчи в полости рта, что может приводить к горькому вкусу. Такие заболевания сопровождаются и другими симптомами: тошнотой, рвотой, повышенной температурой, сильной болью на правой стороне под ребрами.

Сухость во рту. Может приводить к изменению вкуса и вызвать горький привкус. Это может являться следствием определенных медицинских состояний, действия лекарственных препаратов или недостаточного выделения слюны.

Инфекции или воспаления. Инфекции в полости рта, сопровождающиеся воспалением, такие как пародонтит (воспаление десен) или стоматит (воспаление слизистой рта), могут вызывать горький вкус.

Что делать с горечью во рту

Если горький привкус появился и исчез и больше ничего не беспокоит, причин для волнения нет. Но если, кроме необычного привкуса, больно жевать, изо рта неприятно пахнет, повысилась чувствительность зубов к холодной и горячей пище, воспалились ясные, нужно обратиться к стоматологу.

При появлении горечи во рту, тошноты, рвоты, боли в животе, высокой температуре, немедленно обратитесь за медицинской помощью.