Насколько эффективна гомеопатия и может ли она навредить: объяснение врача

Гомеопатию можно рассматривать как феномен современной медицины. Несмотря на тот факт, что эффективность гомеопатических средств в конце концов не доказана клинически, их популярность бешеная.

Прибыль от продаж измеряется сотнями миллиардов долларов США, доля глобального рынка составляет 50% от объемов продаж фармацевтических препаратов, а прогнозируемые на ближайшие годы темпы среднегодового роста (CAGR) даже несколько превышают скорость увеличения рынка лекарственных средств.

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Что такое гомеопатия и чем опасны тенденции ее популярности, 24 Каналу рассказала Елена Щербак, персональный врач lilo.

Краткая история гомеопатии

Изобретателем таких препаратов называют немецкого врача Самюэля Ганемана, который жил и работал около 250 лет назад. Как и другие ученые своего времени, для изучения действия лекарств на человеческий организм, он проводил опыты на себе.

Во время употребления хинина, который тогда применяли для лечения малярии, обнаружил у себя симптомы этого заболевания и сформулировал гипотезу о том, что подобное лечится подобным. На практике это работало так: если у человека случилась диарея, то лечить его надо чем-то, что вызывает диарею у здорового человека. Только дозировка лекарства должна быть мизерной.

Елена Щербак "Цитата"

Для этого вещество (обычно растительного или животного происхождения) или минерал разводится по четкой рецептуре на водной или спиртовой основе. Концентрация препарата настолько уменьшается, что, по оценкам экспертов, действующего вещества в ней практически не остается.

Влиять на организм, как лекарство, такие препараты не могут. В то же время сами гомеопаты не видят в этом никакой проблемы. Они считают, что вода, которая является основой раствора, умеет запоминать информацию из активного вещества и передавать ее человеческому организму.

Почему гомеопатия популярна и в чем ее опасность для здоровья

Когда гомеопатия возникла, медицина была намного опаснее и менее изученной, чем сейчас: кровопускания, травматические процедуры без обезболивания, применение ядов типа ртути и тому подобное. Поэтому популярность этого направления в те времена понятна – результат без боли и лишних рисков.

В наши дни очень мощно работает реклама, часть людей имеет ложное разочарование в сути доказательной медицине, а кто-то верит в действенность через пережитый эффект плацебо. При этом на сегодня ни одно двойное слепое клиническое исследование (особенно жесткий способ проведения эксперимента для устранения возможных субъективных искажений результатов) не смогло доказать, что гомеопатия действительно работает.

В 2015 году австралийские ученые опубликовали результаты масштабного исследования эффективности гомеопатии. Анализ охватил опубликованные англоязычные клинические работы, проводившиеся в разных уголках мира с 1997 по 2013 гг. – 57 систематических обзоров эффективности гомеопатии, 176 индивидуальных исследований, касающихся 61 заболевания. Неопровержимых доказательств, что гомеопатия работает лучше, чем пустышка, найти не удалось.

Елена Щербак "Цитата"

Но несмотря на доступность к авторитетным источникам с информацией о гомеопатии люди продолжают выбирать гомеопатические препараты вместо доказательной медицины и сталкиваются с реальными рисками для здоровья.

Если с простудой, гриппом или бронхитом, которые часто лечат с помощью гомеопатии, это нестрашно, потому что подобные заболевания могут пройти без особых последствий для организма и без лечения, то в случае с более серьезными заболеваниями, как онкология или ВИЧ, можно упустить время и потерять возможность вылечиться или предотвратить причинение чрезмерного или непоправимого вреда здоровью.

На эти риски также накладывается недостаточный контроль качества таких препаратов – часто гомеопатия остается вне поля зрения официальных регуляторов, поскольку не включена в принятую систему здравоохранения.

К примеру, Управление продовольствия и медикаментов США (FDA) предостерегло родителей от использования гомеопатического препарата против боли при прорезывании зубов у младенцев, поскольку в ходе тестирования этого препарата было обнаружено, что содержание белладонны в производимых таблетках неодинаково и имеет концентрацию, в разы превышающую указанную на упаковке.

Официальное отношение к гомеопатии в странах с развитой доказательной медициной отрицательное. Так, США обязали производителей гомеопатии указывать на упаковке, что препараты не имеют доказанной эффективности. Великобритания не рекомендует назначать пациентам гомеопатические препараты и прекратила финансирование гомеопатии.

Сами гомеопаты пока не могут точно объяснить, как именно работают такие препараты, но в то же время критикуют клинические исследования за предвзятость по изучению действенности гомеопатии из-за отсутствия в методологии индивидуализированного подхода, на котором базируется гомеопатическое лечение.