Люди с какими глазами лучше всего видят в темноте

Исследователи из Великобритании провели эксперимент на добровольцах европейской расы и обнаружили, что обладатели голубых глаз лучше видят при недостаточном освещении, чем кареглазые.

Почему существует разный цвет глаз

Радужная оболочка в глазу – это непрозрачная кольцевая мембрана, которая контролирует размер зрачка (отверстие в его центре) и, следовательно, количество света, попадающего на сетчатку. Анатомически это передняя часть васкулярной оболочки глаза, которая может содержать до пяти слоев клеток.

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Один из этих слоев содержит меланоциты, в которых происходит производство и хранение меланина, поглощающего свет. Цвет радужной оболочки определяется количеством пигментных гранул, а не количеством меланоцитов и размеры меланосом (они примерно одинаковы у всех людей).

Вариации цвета глаз наблюдаются исключительно у людей европейского происхождения. В большинстве случаев депигментация радужной оболочки (светлый цвет) наблюдается в самых северных широтах континента, которые были частью евразийского тундрового пояса около 10 тысяч лет назад. Несмотря на доказательства положительного отбора этой черты в европейской популяции, до сих пор не понятно, почему они появились и укоренилась.

Новое исследование глаз

Ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса предположили, что одним из факторов, способствующих положительному отбору депигментации радужной оболочки, могла быть способность видеть лучше при низком уровне освещения.

Чтобы проверить эту гипотезу, они привлекли для участия в исследовании 40 добровольцев европейской расы в возрасте от 18 до 30 лет с голубыми и карими глазами, которые не имели лазерной коррекции зрения.

Перед началом теста участникам давали 30 секунд для адаптации в темноте, затем включали свет в комнате на 30 секунд, после чего давали участнику 30 секунд на чтение кода при новом уровне освещенности и записывали корректность ответа. Затем снова включали свет на 30 секунд, готовили следующий светодиод, и цикл повторялся.

Светлые глаза лучше видят в темноте

Оказалось, что средний уровень освещенности, при котором участники с карими глазами могли различать код, был на 1,76 уровня (0,12 люкса) выше, чем средний показатель у участников с голубыми глазами.

Авторы работы предполагают, что лучшая способность видеть при слабом освещении может быть связана с увеличением количества рассеянного света в депигментированной радужке, которая была бы невыгодной при высоком уровне освещенности, характерном для низких широт.