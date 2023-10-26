Оказалось, что это не миф – паук свил гнездо в ухе женщины: ужасающие фото и видео

Тайваньские врачи из города Тайнань описали необычный случай из своей практики: в ухе 64-летней женщины поселился маленький паук. Он прожил там несколько дней и успел полинять.

Женщина обратилась за помощью к отоларингологу, жалуясь на непрерывные шумы в левом ухе, беспокоившие ее в течение четырех дней. По словам пациентки, в день появления симптомов она очнулась от ощущения, будто кто-то маленький ползает в ее ушном канале. С каждым следующим днем в ухе продолжались бесконечные щелчки, стук и шорох, что привело к бессоннице.

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Паук поселился в ухе

При физическом осмотре врач обнаружил во внешнем слуховом проходе ползавшего паука левого уха. За эти дни, проведенные в ушном канале, этот маленький арахнид успел вырасти из своей старой шкуры, поскольку в ушном канале нашли оставшийся после его линьки экзоскелет.

На записанном медицинскими специалистами видео было ясно видно, как паук перемещался внутри ушного канала, находясь рядом с барабанной перепонкой. В какой-то момент он даже приблизился к медицинскому инструменту, почти попав в его объектив своими многими глазами.

Паук в ухе: смотреть видео

Врачи успешно извлекли паука и его экзоскелет с использованием аспирационной канюли, введенной через отоскоп. После этой процедуры пациентка почувствовала себя гораздо лучше.

Что это за паук

В кратком медицинском отчете не сообщается, к какому виду принадлежал паук. По фотографиям установить это сложно, но в комментарии портала Ars Technica два эксперта по паукообразным уверенно заявили, что это представитель семейства пауков-скакунчиков (Salticidae). Одна из их отличительных черт – большие передние глаза на лицевой части головы, попавшие на видео.

По словам экспертов, паук мог забраться в ухо женщины в поисках места для укрытия. Дело в том, что многие пауки-охотники, которые не живут в паутине, в момент линьки ищут уютное место, поскольку во время этого процесса беззащитны перед хищниками.