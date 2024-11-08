Реакция на гнев влияет на здоровье вашего сердца

Исследователи установили связь между гневом и здоровьем сердца. То, как человек управляет своими гневными эмоциями, влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Эмоциональные люди, особенно те, кто подавляет свои негативные эмоции, реагируют на стресс с изменениями в сердечно-сосудистой системе, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе исследования были проанализировали данные 669 участников из исследования Midlife Development in the United States (MIDUS), которые прошли контролируемый стресс-тест с измерением артериального давления и частоты сердечных сокращений, пишет 24 Канал со ссылкой на Physiology & Behavior.

Также на тему Секс и больное сердце: когда это может быть опасным

Новое исследование гнева

Ученые рассмотрели две ключевые аспекты гнева: темперамент (склонность к спонтанному, неспровоцированному гневу) и реакцию (гнев, возникающий в ответ на конкретные ситуации, такие как несправедливое отношение или критика). Также была оценена, как участники обычно проявляют свой гнев – подавляют, выражают или контролируют свои эмоции.

Для создания психосоциального стресса участники выполняли два задания, известные своей способностью вызывать стрессовые реакции – арифметическое упражнение и задачу Струпа. Первое требовало решения математических задач в условиях нехватки времени, а задача Струпа заключалось в определении цвета слова, написанного другим цветом (например, слово "синий", написанное красным).

Обе задачи выполнялись на компьютере, который регистрировал ответы участников и адаптировал сложность в зависимости от результатов, чтобы поддерживать постоянный уровень стресса. Ученые постоянно наблюдали за артериальным давлением и частотой сердечных сокращений участников во время выполнения заданий.

Реакция на гнев влияет на сердце

Результаты исследования обнаружили, что личные качества, связанные с гневом, и способы его выражения влияют на сердечно-сосудистые реакции. Люди, которые часто переживают гнев, обычно демонстрируют так называемую "пониженную" реакцию, что означает, что их частота сердечных сокращений и артериальное давление повышаются меньше, чем ожидалось. При этом они сообщают о более высоком уровне стресса, несмотря на меньшие сердечно-сосудистые реакции.

Интересно, что среди тех, кто подавляет свой гнев, наблюдается еще меньшее повышение артериального давления. Это свидетельствует о том, что сдерживание негативных эмоций может еще больше уменьшить сердечно-сосудистую реакцию.

Участники, которые испытывали гнев в ответ на конкретные триггеры, такие как разочарование или несправедливость, показывали различные реакции в зависимости от того, как они выражали свои чувства. Те, кто открыто демонстрировал или просто пытался контролировать свой гнев, обычно показывали меньшую сердечно-сосудистую реактивность.

Однако те, кто имел высокий уровень контроля над гневом, демонстрировали более выраженную сердечно-сосудистую реакцию. У них наблюдалось повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время выполнения стрессовых задач.