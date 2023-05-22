Создали ГМО-бактерии, убивающие рак

Китайские ученые создали два новых штамма кишечной палочки, которые способны заражать опухолевые клетки, но при этом не наносят вред здоровым. Бактерии уже успешно опробовали на лабораторных животных.

Перспективы применения бактерий

Некоторые бактерии способны заражать и уничтожать опухолевые клетки. Это делает их очень перспективными помощниками по борьбе с онкологическими заболеваниями.

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Однако такая терапия остается делом будущего: ученым до сих пор не удается преодолеть некоторые важные ограничения, связанные с использованием бактерий. В частности, сохраняется опасность, что микробы начнут атаковать здоровые клетки и без того ослабленного организма.

Новое исследование бактерий

Важный шаг на пути применения бактерий в борьбе с раком сделали китайские биологи из Медицинской школы Шэньчжэньского университета. Им удалось получить два эффективных и достаточно безопасных штамма кишечной палочки (Escherichia coli) и успешно испытать их на животных.

Первый штамм E. coli mp105 сконструирован таким образом, чтобы атаковать разные виды рака, но он не способен выживать в организме. Этот штамм вводится внутривенно и атакует раковые клетки, включая ассоциированные с опухолью макрофаги – иммунные клетки, которые под действием сигнальных веществ, выделяемых опухолью, перестают выполнять свою естественную функцию и защищают ее саму. Выполнив эту работу, уже через несколько часов бактерии mp105 погибают.

Второй штамм, m6001, живет дольше, но его безопасность для человека обеспечивается другим механизмом. Эти бактерии чувствительны к глюкозе, но их реакция на сахар противоположна обычной. Вместо того чтобы двигаться к области с повышенной концентрацией глюкозы, m6001 пытаются ее избегать. Раковые клетки потребляют глюкозу исключительно быстро, поэтому ее содержание в опухоли существенно ниже, чем в здоровых тканях, и m6001 накапливаются в ней, разрушая ее клетки.

Эффективность нового лечения

Ученые проверили оба штамма на лабораторных мышах, показав, что они действительно угнетают опухоль. Но особенно результативные штаммы оказались при совместном применении: вводимые внутривенно клетки mp105 оказывают систематическое действие, а накапливающиеся локально m6001 разрушают плотные опухоли. Заметных побочных эффектов для остального организма исследователи не обнаружили.

Разумеется, это только первое испытание и первый шаг, однако позволяет надеяться на появление новой терапии в лечении онкологических заболеваний.