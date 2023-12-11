Как понять, что у вас появились глисты
Источник:CDC
Паразитарные инфекции представляют серьезную угрозу для здоровья человека, поскольку паразиты могут вызвать широкий спектр заболеваний и связанных с ними осложнений.
У паразитарных инфекций бывают разные неспецифические симптомы, а иногда они протекают бессимптомно и находят случайно.
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Симптомы паразитарных инфекций
- диарея, которая длится несколько дней;
- сухой кашель;
- боль в животе;
- боли в мышцах;
- кровь в стулах;
- сыпь на коже, как при аллергии;
- уплотнение под кожей;
- тошнота и рвота;
- зуд в области заднего прохода или половых органов;
- метеоризм;
- высокая температура;
- нарушение зрения, походки и координации движений.
Как обнаружить паразитов
Чтобы выяснить, есть ли у вас паразиты, следует обратиться к врачу. Он проведет опрос, обследование и при необходимости исключит некоторые болезни. Например, симптомы болезней желудка и кишечника могут быть схожи с симптомами кишечных паразитарных инфекций.
Нет универсального анализа на всех паразитов одновременно. Некоторые инфекции можно найти в анализе крови, но при этом ищут конкретных паразитов, например малярийные плазмодии.
Методов диагностики паразитарных инфекций много, они сильно отличаются друг от друга. Все зависит от того, какие симптомы беспокоят человека и какой образ жизни он ведет. Чтобы выяснить, есть ли у человека паразиты и какие врач может назначить:
Исследование кала или анализ на яйца и паразиты. Для поиска паразитов, вызывающих диарею, спазмы, метеоризм. Обычно рекомендуют исследовать три или более образцов кала, принимаемых в разные дни.
Эндоскопия либо колоноскопия. Используется, когда исследование кала не помогает определить причину диареи. При эндоскопии через рот вводят трубку в желудок, а при колоноскопии гастроэнтеролог через прямую кишку осматривает кишечник.
Серологическое исследование крови. Используется для поиска антител или паразитов, которые образуются, когда организм заражен, и иммунная система пытается бороться с паразитами.
Мазок крови. Используется для поиска паразитов в крови под микроскопом. Таким методом можно диагностировать паразитарные заболевания, например филариатоз или малярию.
Рентген. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография для поиска паразитарных заболеваний, которые могут поражать органы. Например, можно обнаружить глистов, которые блокируют протоки в печени или поджелудочной железе.
Профилактика паразитов
Чтобы паразитарным инфекциям нужно соблюдать простые правила:
- Мыть руки перед едой или приготовлением пищи, а также после работы с землей или туалетом.
- Пить только бутыленную или кипяченую воду в местах, где нет канализации и современных туалетов.
- Не проглатывать воду во время плавания. Убирать собак на прогулках.
- Мыть фрукты и овощи. Зелень лучше промывать проточной водой перед приготовлением.
- Не разрешать детям играть в местах, где много собак или кошек.
- Не есть сырую или недожаренную свинину, говядину или рыбу.
Если у вас появились какие-либо из вышеперечисленных симптомов, обратитесь к вашему семейному врачу. Он назначит вам дополнительные обследования или направит к узкоспециализированным врачам.