Як зрозуміти, що у вас зʼявились глисти

Паразитарні інфекції мають серйозну загрозу для здоров'я людини, оскільки паразити можуть викликати широкий спектр захворювань та пов'язаних з ними ускладнень.

У паразитарних інфекцій бувають різні неспецифічні симптоми, інколи ж вони протікають безсимптомно і знаходять випадково.

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Симптоми паразитарних інфекцій

діарея, яка триває кілька днів;

сухий кашель;

біль в животі;

біль в м'язах;

кров у випорожненнях;

висипання на шкірі, як при алергії;

ущільнення під шкірою;

нудота та блювання;

сверблячка в області заднього проходу або статевих органів;

метеоризм;

висока температура;

порушення зору, ходи та координації рухів.

Як виявити паразитів

Щоб з'ясувати, чи є у вас паразити, потрібно звернутися до лікаря. Він проведе опитування, обстеження та за необхідності виключить деякі хвороби. Наприклад, симптоми хвороб шлунка та кишківника можуть бути схожі з симптомами кишкових паразитарних інфекцій.

Нема універсального аналізу на всіх паразитів одночасно. Деякі інфекції можна знайти в аналізі крові, але при цьому шукають конкретних паразитів, наприклад, малярійні плазмодії.

Методів діагностики паразитарних інфекцій багато, вони сильно відрізняються один від одного. Все залежить від того, які симптоми турбують людину і який спосіб життя вона веде. Щоб з'ясувати, чи є у людини паразити і які лікар може призначити:

Дослідження калу або аналіз на яйця та паразити. Для пошуку паразитів, які викликають діарею, спазми, метеоризм. Зазвичай рекомендують досліджувати три або більше зразків калу, які беруть у різні дні.

Ендоскопія чи колоноскопія. Використовується, коли дослідження калу не допомагає визначити причину діареї. При ендоскопії через рот вводять трубку у шлунок, а при колоноскопії гастроентеролог через пряму кишку оглядає кишківник.

Серологічне дослідження крові. Використовується для пошуку антитіл або антигенів паразитів, які утворюються, коли організм заражений, та імунна система намагається боротися з паразитами.

Мазок крові. Використовується для пошуку паразитів у крові під мікроскопом. Таким методом можна діагностувати паразитарні захворювання, наприклад філаріатоз або малярію.

Рентген. Магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія для пошуку деяких паразитарних захворювань, які можуть вражати органи. Наприклад, так можна виявити глистів, які блокують протоки у печінці або підшлунковій залозі.

Профілактика паразитів

Щоб паразитарним інфекціям, потрібно дотримуватися простих правил:

Мити руки перед їжею або приготуванням їжі, а також після роботи із землею чи туалетом.

Пити тільки бутельовану або кип'ячену воду у місцях, де немає каналізації та сучасних туалетів.

Не ковтати воду під час плавання. Прибирати за собаками на прогулянках.

Мити фрукти та овочі. Зелень краще промивати проточною водою перед готуванням.

Не дозволяти дітям грати у місцях, де багато собак чи кішок.

Не їсти сиру чи недосмажену свинину, яловичину чи рибу.

Якщо у вас зʼявились будь-які з вищеперелічених симптомів, зверніться до вашого сімейного лікаря. Він призначить вам додаткові обстеження або направить до вузькоспеціалізованих лікарів.