Гинекологический мазок на флору: что это за анализ и почему он никому не нужен

Мазок на флору – популярное в украинской гинекологической практике исследование. Его идея состоит в скрининге на инфекции женских половых путей, выявлении признаков воспаления во влагалище и канале шейки матки.

Свою популярность он приобрел в эпоху советщины. С тех пор в медицинской науке многое изменилось, рекомендации о скрининговых исследованиях были пересмотрены, появились новые, более точные методы диагностики.

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Но утратив свою актуальность, гинекологический мазок на флору не утратил популярность и продолжает выполняться как рутинное ежегодное обследование.

Когда назначают анализ

Очень часто врачи назначают мазок на флору в рамках ежегодного профилактического осмотра акушера-гинеколога. Обычно это происходит без наличия жалоб со стороны пациентки и клинических признаков воспаления. Но нет никаких актуальных рекомендаций, созданных мировыми медицинскими сообществами, в которых речь шла бы о необходимости проведения такого исследования.

При наличии симптомов инфекционного заболевания или факторов риска получения инфекции лучше прибегнуть к другим, более точным диагностическим методикам, например ПЦР-тесту.

О чем свидетельствуют результаты исследования

Достоверных референсных значений мазка на флору нет. Ранее числилось, что присутствие 10 и более лейкоцитов является признаком воспаления. Это приводило к необоснованному назначению антибиотиков.

Во влагалище присутствует огромное количество разных микроорганизмов. Без клинической симптоматики в абсолютном большинстве случаев это норма и не требует медицинского вмешательства. Если жалобы есть, необходимо пройти дообследование для более точной постановки диагноза.