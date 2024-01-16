Как чистка зубов влияет на развитие деменции

Деменцию связывают с разными факторами. Многие люди в силе контролировать самостоятельно, чтобы предупредить развитие заболевания. Новым фактором возникновения деменции может быть гигиена полости рта.

По крайней мере, эти данные представила команда ученых из Национального университета Ян-Мин Цзяо Тунг на Тайване. Они выяснили, что люди с плохим здоровьем полости рта имеют более высокие риски развития деменции.

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"Большинство систематических осмотров побуждали нас к выводу о роли микробиому полости рта в контексте возникновения деменции", – отметил профессор стоматологии. Чиа-Шу Линь, один из авторов исследования

Ученые настаивают, что гипотезу уже подтвердили в исследованиях с участием животных и людей.

Интересно, что в предварительных обзорах ученые отмечали связь между пародонтитом (одним из основных заболеваний десен у взрослых) и деменцией.

Что нового обнаружили ученые

. Предыдущие исследования показали, что заболевание десен связано с сокращением гиппокампа мозга, участвующего в обучении и памяти. То есть потенциально они связаны и с другими когнитивными проблемами.

В мозге людей, умерших от болезни Альцгеймера, ученые обнаружили Porphyromonas gingivalis – бактерию, вызывающую заболевание десен. Таким образом, эти микробы могут проникнуть в мозг и повреждать нервную ткань.

В то же время, ученые отмечают, что корреляция прослеживается и потому, что во время деменции у пациентов снижается способность заботиться о себе, что еще больше ухудшает здоровье полости рта и, как следствие – когнитивные функции.

Впрочем, эти данные совсем не означают, что заботясь о здоровье полости рта, можно значительно предотвратить риски развития деменции в значительной степени. Для этого недостаточно просто хорошо чистить зубы. В то же время смысл в этом есть, и если можно снизить риски хотя бы немного, это нужно делать.