Желтый арбуз и ежевикомалина: что такое гибридные продукты и насколько они полезны
Источник:The spruce
В биологии этот термин используют для обозначения любого живого организма (чаще всего растения или животного), полученного в результате скрещивания представителей разных пород, сортов или видов.
Что такое гибридные продукты
То есть, например, ил – это гибрид лошади и осла, а растение с хорошим названием тритикале – гибрид ржи и пшеницы. Правда, мясо мулов обычно не используется как еда, а тритикале хоть и используется, но идет в основном на корм скоту. Но есть гибридные продукты, которые могут попасть на стол к человеку.
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С одним из них вы, возможно, уже сталкивались – это желтый арбуз. Он вышел в результате многочисленных скрещиваний дикого арбуза, чья бледно-желтая мякоть не имела особого вкуса, и других сортов арбуза, принесших наслаждение и сочность.
Есть гибридные растения, которые завлекают внимание не столько покупателей в магазине, сколько агрономов, – это особенные виды кукурузы, пшеницы и риса. Они специально выведены, чтобы давать больший урожай.
И такие злаковые растения и арбузы без косточек относятся к внутривидовым гибридам, то есть они получены в результате скрещивания принадлежащих одному виду растений. Но есть и межвидовые растительные гибриды, например:
- ежималина Тайберри (ежевика + малина);
- априум (слива + абрикос);
- йошта (смородина + крыжовник).
Кроме того, помело (или Citrus maxima) является неким родительским видом для многих других цитрусовых. То есть известный нам апельсин – это гибрид помело и мандарина.
Гибридные мясные продукты
Известность сейчас набирают так называемые гибридные мясные продукты – в их состав, наряду с мясными, входят растительные компоненты (овощи или фрукты). В результате получается пища, богатая как белком, так и клетчаткой, а также другими полезными нутриентами. По утверждению производителей, такие продукты обладают вкусом мяса – это может быть важно для людей, которые пытаются ограничить мясо в рационе, но не могут отказаться от него полностью.
Строго говоря, такие мясные продукты не гибридны, ведь получаются они путём простого смешивания компонентов состава, а не скрещивания разных организмов.
Польза гибридных продуктов
Если говорить о гибридных растительных продуктах, то польза от них такая же, как и от привычных овощей и фруктов. Они являются источниками клетчатки, витаминов и минералов.
Использование гибридных злаковых культур (риса, пшеницы, кукурузы) позволяет фермерам собрать большие урожаи с той же площади земли и, следовательно, делает продукты на основе этих злаков более доступными конечному потребителю.
Встречаются утверждения о том, что в гибридных растениях содержится больше полезных веществ, чем в обычных. Согласно другой точке зрения, пищевая ценность гибридов может быть, напротив, ниже, ведь их создатели обычно культивируют другие свойства – устойчивость к вредителям или холодам, размер, цвет или форму.
Пока нет точных данных о среднем содержании полезных веществ в гибридных продуктах, тем более что они могут варьировать в широких пределах.