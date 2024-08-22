Гибкость тела может рассказать, сколько человек будет жить

Гибкость тела, определяемая как способность выполнять движения с широким диапазоном амплитуды различными частями тела, является ключевым элементом общего физического здоровья. Новое международное исследование показало, что уровень гибкости может влиять на продолжительность жизни взрослых.

Предыдущие научные исследования уже указывали на то, что хорошая физическая форма является надежным индикатором потенциально долгой жизни у взрослых. В то же время низкий уровень физической подготовки часто связывали с негативными прогнозами.

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Обычно в таких исследованиях оценка физического состояния человека основывалась на его аэробных способностях или кардиореспираторной выносливости. Несмотря на то, что упражнения на развитие гибкости включены в большинство тренировочных программ, этот аспект редко становился предметом научного исследования в контексте физической формы. Кроме того, связь между гибкостью и продолжительностью жизни в зрелом возрасте оставалась малоизученной.

Новое исследование гибкости

Группа медицинских специалистов из Бразилии, Великобритании, Канады и США проанализировали данные 3139 человек, которые были собраны с марта 1994 года до октября 2022 года. Участники исследования были профессиональными спортсменами и их возраст варьировался от 46 до 65 лет.

Используя комплекс из 20 различных движений, которые касались 7 различных суставов, исследователи оценили уровень гибкости участников и рассчитали индекс Flexindex (в диапазоне от 0 до 80 баллов). Они также изучили корреляцию между индексом гибкости и статистикой смертности, чтобы определить риск смерти среди участников.

Гибкость тела уменьшает риск смерти

В течение периода наблюдения, который в среднем составлял 12,9 года, из общей выборки умерли 302 участника. Оказалось, что высокий показатель Flexindex коррелировал с более низкой вероятностью смерти участников. У тех, кто выжил, индекс гибкости был на 10% выше, чем у умерших, причем у женщин он был на 35% выше, чем у мужчин.

После корректировки данных с учетом возраста, индекса массы тела и состояния здоровья, было обнаружено, что риск смерти у мужчин и женщин с низкими показателями Flexindex был в 1,87 и 4,78 раза выше соответственно, по сравнению с теми, кто имел высокую гибкость.