Шанс на лечение наследственных болезней: ученые усовершенствовали метод генной терапии

Разработали метод генной терапии, который позволяет вводить в клетки целые гены вместо их фрагментов, что упрощает процесс лечения наследственных болезней.

Новый подход оказался по меньшей мере в 9 раз эффективнее предыдущих методов. Более того, он является более доступным и дешевым.

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Суть метода

Ученые добавили в геном специальные "сайты связывания" – места, куда фермент может прикрепиться для работы с ДНК, что позволило встроить большие фрагменты ДНК в клетки человеческой соединительной ткани с эффективностью от 30% – 46%.

Ученые убеждены, что этот метод является сейчас самым перспективным. Используя его, медики смогут не только редактировать гены, связанные с наследственными болезнями, но и улучшить инструменты для биотехнологических и биоинженерных исследований.

Достижения в области генной терапии