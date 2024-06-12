Шанс на лечение наследственных болезней: ученые усовершенствовали метод генной терапии

12 июня 2024, 10:56
Читати новину українською

Источник:

Nature

Разработали метод генной терапии, который позволяет вводить в клетки целые гены вместо их фрагментов, что упрощает процесс лечения наследственных болезней.

Новый подход оказался по меньшей мере в 9 раз эффективнее предыдущих методов. Более того, он является более доступным и дешевым.

Смотрите также Как витамин D влияет на риски рака

Суть метода

Ученые добавили в геном специальные "сайты связывания" – места, куда фермент может прикрепиться для работы с ДНК, что позволило встроить большие фрагменты ДНК в клетки человеческой соединительной ткани с эффективностью от 30% – 46%.

Ученые убеждены, что этот метод является сейчас самым перспективным. Используя его, медики смогут не только редактировать гены, связанные с наследственными болезнями, но и улучшить инструменты для биотехнологических и биоинженерных исследований.

Достижения в области генной терапии

  • Первой страной, которая одобрила генную терапию на основе CRISPR для лечения серповидноклеточной анемии и бета-талассемии стала Великобритания.
  • Эта технология смогла лишить иммунные клетки ВИЧ-инфекции. Правда, результаты пока изучали только на культурах клеток, но ожидают, что метод будет работать и у людей.
  • Также с помощью генной инженерии ученые смогли превратить раковые клетки в здоровые мышечные в случае агрессивной рабдомиосаркомы.

Автор: Анастасія Лукашевська