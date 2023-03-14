Гендерное равенство оказалось полезным для здоровья обоих полов
Источник:WEF
Исследователи впервые изучили взаимосвязь гендерного равенства и продолжительности жизни людей. Согласно результатам их работы, чем меньше гендерный разрыв, тем дольше живут не только женщины, но и мужчины.
Новое исследование гендерного равенства
Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума, такие глобальные события, как рост стоимости жизни, пандемия, конфликты внутри и между ними, а также миграция населения, тормозят достижение равенства между мужчинами и женщинами. Предполагают, что это мешает людям жить лучше и дольше.
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Многие факторы, определяющие продолжительность вашей жизни, например условия работы и жизни, влияние загрязнения, доступ к медицинской помощи, образование, доход и социальная поддержка – зависят от гендерных различий во всем мире,
– рассказала автор исследования доктор Кэт Пиньо-Гомес.
Чтобы выяснить, связано ли гендерное равенство с ожидаемой продолжительностью жизни (от обычной отличается тем, что предполагает такую же смертность, как сейчас), исследователи пользовались глобальным индексом гендерного разрыва. Они взяли из него такие параметры как экономические, политические возможности и уровень образования женщин.
Гендерное равенство продлевает жизнь
"По мере того, как страны достигают большего прогресса в направлении гендерного равенства, а женщины получают возможность более полно участвовать в политической, экономической и социальной жизни, все общество пожинает плоды", – добавили ученые.
Согласно результатам исследования, гендерное равенство в образовании сильнее всего связано с ростом продолжительности жизни как женщин, так и мужчин. И вообще уменьшение гендерного разрыва минимум на 10% продлевает всем жизнь.