Гаванский синдром: что это и насколько опасно

Гаванский синдром - это совокупность различных неврологических симптомов, в частности головокружения, тошноты, головной боли и проблем со слухом. Эти симптомы впервые были зафиксированы в ноябре 2016 года у некоторых работников американского и канадского посольств в Гаване (Куба), а также у членов их семей.

Что известно о гаванском синдроме

Несмотря на предположения экспертов и политиков о возможном использовании "тайного оружия" или "направленных атак" враждебных стран как причин гаванского синдрома, американские спецслужбы после долгих исследований не смогли подтвердить эту гипотезу.

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В процессе проверки, в которых принимали семь различных организаций, было изучено около тысячи случаев "аномальных инцидентов", как их назвало американское правительство.

Симптомы, о которых пациенты сообщали, включали широкий спектр состояний: от звона в ушах, головной боли, повышенного давления, тошноты, боли, дискомфорта, дезориентации, бессонницы, тревоги до потери памяти и других когнитивных нарушений.

Некоторые чувствовали, что оказались под "взрывной волной". Иногда последствия "гаванского синдрома" исчезали быстро, но в других случаях пострадавшим требовался длительный медицинский уход и преждевременная пенсия.

В ходе расследования спецслужбы изучали, имеет ли предполагаемый агрессор устройство, которое могло бы вызвать такие симптомы. Из семи агентств пять заявили, что это "крайне маловероятно", а два – что "маловероятно". В беседах с журналистами они признавали, что, несмотря на все усилия, им не удалось выявить закономерности, связывающие отдельные случаи.

Но те, кто страдает этим синдромом, восприняли такие выводы критически. Конгресс США потребовал от разведывательных служб больше информации, поскольку было известно, что по крайней мере у двух работников Белого дома в 2020 году в Вашингтоне появились аналогичные симптомы.

Я хочу прояснить: эти результаты не ставят под сомнение реальные проблемы со здоровьем, о которых сообщали работники правительства США и члены их семей, включая сотрудников ЦРУ. Мы будем продолжать тщательно учитывать все риски для здоровья сотрудников агентства, обеспечивать доступ к медицинской помощи и относиться к каждому офицеру с сочувствием и уважением, которые они заслуживают,

– заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Последние исследования гаванского синдрома

Авторам двух новых исследований, которые провели под эгидой Национальных институтов здравоохранения при правительстве США, не удалось выявить никаких значительных различий между американскими госслужащими, которые сообщили о наличии у себя "гаванского синдрома", членов их семей и контрольной группы. Причины "аномальных инцидентов со здоровьем", по-прежнему, остаются невыясненными.

Большинство результатов МРТ мозга были ничем не примечательны. Признаков острой черепно-мозговой травмы или кровоизлияния не нашли ни у одного участника. Глиоз (патологическое разрастание глиозной ткани), аномальную для возраста гиперинтенсивность белого вещества или ишемические изменения мелких сосудов головного мозга диагностировали у 10,7% людей из инцидента и 14,6% участников контрольной группы,

– рассказали исследователи.

Почему снова все вспомнили о гаванском синдроме

Недавно вышло новое исследование от журналистов CBS News, The Insider и Der Spiegel, в котором они выяснили, что Россия может стоять за этими загадочными случаями ухудшения здоровья у американских и канадских чиновников.

Они выяснили, что для этого россияне применили секретное оружие, которое стреляет высокоэнергетическим лучом микроволн или ультразвуком. А источники журналистов утверждают, что чиновники отказываются признавать его наличие, потому что не хотят "смотреть в глаза" возможным неудачам в защите американцев.