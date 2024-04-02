Гаванський синдром: що це та наскільки небезпечно

Гаванський синдром — це сукупність різноманітних неврологічних симптомів, зокрема запаморочення, нудоти, головний біль та проблеми зі слухом. Ці симптоми вперше були зафіксовані в листопаді 2016 року у деяких працівників американського та канадського посольств у Гавані (Куба), а також у членів їхніх родин.

Що відомо про гаванський синдром

Попри припущення експертів та політиків про можливе використання "таємної зброї" або "спрямованих атак" ворожих країн як причин гаванського синдрому, американські спецслужби після довгих досліджень не змогли підтвердити цю гіпотезу.

Також на тему "Гаванський синдром" у посадовців нацбезпеки США: ЗМІ виявили російський зв'язок

У процесі перевірки, в яких брали сім різних організацій, було вивчено близько тисячі випадків "аномальних інцидентів", як їх назвав американський уряд.

Симптоми, про які пацієнти повідомляли, включали широкий спектр станів: від дзвону у вухах, головного болю, підвищеного тиску, нудоти, болю, дискомфорту, дезорієнтації, безсоння, тривоги до втрати пам'яті та інших когнітивних порушень.

Дехто відчував, що опинився під "вибуховою хвилею". Іноді наслідки "гаванського синдрому" зникали швидко, але в інших випадках постраждалим був потрібний тривалий медичний догляд і передчасна пенсія.

У ході розслідування спецслужби вивчали, чи має передбачуваний агресор пристрій, який міг би спричинити такі симптоми. З семи агентств п'ять заявили, що це "вкрай малоймовірно", а два – що "малоймовірно". У бесідах з журналістами вони визнавали, що, попри всі зусилля, їм не вдалося виявити закономірності, що пов'язують окремі випадки.

Але ті, хто страждає на цей синдром, сприйняли такі висновки критично. Конгрес США зажадав від розвідувальних служб більше інформації, оскільки було відомо, що принаймні у двох працівників Білого дому у 2020 році у Вашингтоні з'явилися аналогічні симптоми.

Я хочу прояснити: ці результати не ставлять під сумнів реальні проблеми зі здоров'ям, про які повідомляли працівники уряду США та члени їхніх сімей, включаючи співробітників ЦРУ. Ми продовжуватимемо ретельно враховувати всі ризики для здоров'я співробітників агентства, забезпечувати доступ до медичної допомоги і ставитися до кожного офіцера зі співчуттям і повагою, на які вони заслуговують,

– заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Останні дослідження гаванського синдрому

Авторам двох нових досліджень, які провели під егідою Національних інститутів охорони здоров'я при уряді США, не вдалося виявити жодних значних відмінностей між американськими держслужбовцями, які повідомили про наявність у себе "гаванського синдрому", членів їхніх сімей та контрольної групи. Причини "аномальних інцидентів зі здоров'ям", як і раніше, залишаються нез'ясованими.

Більшість результатів МРТ мозку були нічим не примітні. Ознак гострої черепно-мозкової травми чи крововиливу не знайшли в жодного учасника. Гліоз (патологічне розростання гліозної тканини), аномальну для віку гіперінтенсивність білої речовини або ішемічні зміни дрібних судин головного мозку діагностували у 10,7% людей з інциденту та 14,6% учасників контрольної групи,

– розповіли дослідники.

Чому знову всі згадали про гаванський синдром

Нещодавно вийшло нове дослідження від журналістів CBS News, The Insider і Der Spiegel, в якому вони зʼясували, що Росія може стояти за цими загадковими випадками погіршення здоровʼя у американських та канадських чиновників.

Вони зʼясували, що для цього росіяни застосували секретну зброю, яка стріляє високоенергетичним променем мікрохвиль або ультразвуком. А джерела журналістів стверджують, що чиновники відмовляються визнавати її наявність, тому що не хочуть "дивитися в очі" можливим невдачам у захисті американців.