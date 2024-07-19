Фудблогерша умерла в прямом эфире после потребления 10 килограммов продуктов
Источник:NTK
Во время прямого эфира фудблогер Пан Сяотин внезапно умерла. Она была известна своими эфирами, где показывала, как она ест большие порции пищи. 24-летняя влогерка из Китая проводила в эфире более 10 часов в день, в течение которых употребляла до 10 кг пищи за сеанс.
Местные китайские СМИ сообщили, что смерть произошла в воскресенье, 14 июля. По результатам вскрытия, оказалось, что ее желудок был сильно переполнен непереваренной пищей и деформирован.
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Смерть футблогера
По словам самой Сяотин, она начала заниматься мукбангом, после того, как узнала о нем от друга. Мукбанг – это вид трансляций, происходящий из Южной Кореи, где ведущие съедают большие порции пищи перед камерой.
Ее увлечение этой деятельностью росло вместе с популярностью в интернете, и она начала получать подарки от своих поклонников. Родители Сяотин были против её участия в мукбанге из-за потенциального вреда для здоровья.
Ее фолловеры также выражали обеспокоенность из-за увеличения порций пищи, которые она потребляла. Несмотря на это, она игнорировала их опасения. Ранее она уже попадала в больницу с проблемами желудочно-кишечного тракта, но продолжила свою деятельность сразу после выписки из медицинского учреждения.
Пока не известно, будет ли проведено расследование ее неожиданной смерти.
Чем опасно переедание
Переедание – прием пищи, который продолжается после достижения сытости. Причин переедания может быть несколько:
- сильные эмоции, с которыми человек не может справиться по-другому;
- любимые продукты, в которых трудно себе отказать и почувствовать меру;
- время суток – чаще всего переедания случаются вечером;
- мероприятия, которые традиционно связаны с широким разнообразием угощения, например праздники;
- медицинские состояния – заболевания или прием лекарственных препаратов.
Чрезмерное потребление пищи может быть частью здорового пищевого поведения, если происходит изредка. К возникновению проблем со здоровьем приводят регулярные переедания, которые впоследствии превращаются в привычку.
Последствия регулярного избыточного питания:
- ожирение;
- формирование расстройств пищевого поведения (РПП);
- частое появление симптомов, связанных с работой желудочно-кишечного тракта, – изжоги, вздутие, тошноты, боль в животе.