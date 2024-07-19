Фудблогерша умерла в прямом эфире после потребления 10 килограммов продуктов

19 июля 2024, 10:57
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Источник:

NTK

Во время прямого эфира фудблогер Пан Сяотин внезапно умерла. Она была известна своими эфирами, где показывала, как она ест большие порции пищи. 24-летняя влогерка из Китая проводила в эфире более 10 часов в день, в течение которых употребляла до 10 кг пищи за сеанс.

Местные китайские СМИ сообщили, что смерть произошла в воскресенье, 14 июля. По результатам вскрытия, оказалось, что ее желудок был сильно переполнен непереваренной пищей и деформирован.

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Смерть футблогера

По словам самой Сяотин, она начала заниматься мукбангом, после того, как узнала о нем от друга. Мукбанг – это вид трансляций, происходящий из Южной Кореи, где ведущие съедают большие порции пищи перед камерой.

Ее увлечение этой деятельностью росло вместе с популярностью в интернете, и она начала получать подарки от своих поклонников. Родители Сяотин были против её участия в мукбанге из-за потенциального вреда для здоровья.

Ее фолловеры также выражали обеспокоенность из-за увеличения порций пищи, которые она потребляла. Несмотря на это, она игнорировала их опасения. Ранее она уже попадала в больницу с проблемами желудочно-кишечного тракта, но продолжила свою деятельность сразу после выписки из медицинского учреждения.

Пока не известно, будет ли проведено расследование ее неожиданной смерти.

Чем опасно переедание

Переедание – прием пищи, который продолжается после достижения сытости. Причин переедания может быть несколько:

  • сильные эмоции, с которыми человек не может справиться по-другому;
  • любимые продукты, в которых трудно себе отказать и почувствовать меру;
  • время суток – чаще всего переедания случаются вечером;
  • мероприятия, которые традиционно связаны с широким разнообразием угощения, например праздники;
  • медицинские состояния – заболевания или прием лекарственных препаратов.

Чрезмерное потребление пищи может быть частью здорового пищевого поведения, если происходит изредка. К возникновению проблем со здоровьем приводят регулярные переедания, которые впоследствии превращаются в привычку.

Последствия регулярного избыточного питания:

  • ожирение;
  • формирование расстройств пищевого поведения (РПП);
  • частое появление симптомов, связанных с работой желудочно-кишечного тракта, – изжоги, вздутие, тошноты, боль в животе.
Автор: Олександр Бевза