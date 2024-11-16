Известно, что на функционирование сердца влияют его объем и размеры. Однако, как показали исследования, проведенные британскими учеными, форма сердца также может быть признаком повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты из разных университетов и медицинских учреждений Великобритании впервые исследовали связи между формой сердца и генетическими факторами с помощью 3D-визуализации и методов машинного обучения, опубликованные в журнале Nature Communications.

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Новое исследование сердца

В ходе исследования команда проанализировала данные МРТ 45 863 участников из Британского биобанка. Они создали 3D-модели желудочков сердца и обнаружили 11 характеристик, которые отражают основные различия в его форме с помощью статистического анализа.

Кроме того, был проведен генетический анализ, который позволил выявить 45 специфических областей в человеческом геноме, связанных с различными формами сердца. Ученые впервые выяснили, что 14 из этих областей влияют на функциональные особенности органа и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Форма сердца влияет на его здоровье

К заболеваниям, связанных с формой сердца, относятся сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, дилатационная кардиомиопатия, фибрилляция предсердий, гипертрофическая кардиомиопатия, а также атриовентрикулярная блокада второй или третьей степени и сахарный диабет.

По мнению авторов исследования, необходимо одновременно изучать генетику обоих желудочков. Ранее такой подход не использовался, и это исследование стало важным шагом в этом направлении. Полученные данные, по мнению ученых, расширят понимание о признаках, позволяющих выявлять предрасположенность к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ученые считают, что это исследование создает прочную основу для дальнейшего изучения генетики обоих желудочков. Оно подтверждает, что форма сердца зависит от генетических факторов и подчеркивает важность анализа формы сердца с учетом обоих желудочков для прогнозирования индивидуального риска кардиометаболических заболеваний.