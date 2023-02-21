Что такое флюс и как его лечат
Источник:Mayo Clinic
Флюс или абсцесс зуба – это гнойный карман, который появляется из-за бактериальной инфекции. Он может возникнуть на разных участках зуба или десны.
Также флюс может выглядеть как опухоль на десне или припухлость на щеке. Он возникает, когда бактерии попадают в зуб либо десну.
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Почему возникает флюс
Это может произойти по нескольким причинам:
- запущенный кариес;
- обострение пародонтита;
- механическая травма зуба;
- некачественная пломбировка.
Иногда флюс развивается из-за челюстно-лицевой флегмоны. Все эти состояния могут давать схожие симптомы, но диагноз будет зависеть от причины – в зубе, деснах или и в том, и в другом.
Как понять, что это флюс
Появление флюса всегда сопровождается отеком и сильной пульсирующей зубной болью, которая может распространяться на челюсть, ухо, шею. Также могут быть другие признаки:
- боли и дискомфорт при употреблении горячей и холодной пищи или напитков;
- боль при жевании;
- повышенная температура;
- чувствительные и опухшие лимфатические узлы под челюстью или на шее;
- неприятный запах изо рта.
При разрыве абсцесса можно почувствовать неприятный запах и вкус соленой жидкости, после чего боль утихнет.
Как лечат флюс
Для лечения флюса применяют два метода:
- терапевтический, включающий прием антибиотиков и противовоспалительных препаратов. С помощью дренажа стоматолог очистит полость зуба или десну от инфекции и проведет эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов);
- хирургический – иногда не удается спасти зуб и приходится удалить его.
Некоторые люди боятся обращаться за помощью к стоматологу и пытаются избежать боли. Но если не лечить зуб, будет еще хуже. Воспаление будет увеличиваться в размерах, что может привести к серьезным осложнениям, например воспаление верхнечелюстной пазухи и даже остеомиелит – гнойное воспаление челюсти.
Профилактика флюса
Первый шаг профилактики флюса – это уход за зубами. Такой простой способ позволит избежать кариеса и других проблем. Также нужно регулярно посещать стоматолога.
Основные правила ухода за зубами:
- Чистите зубы дважды в день не менее двух минут. Старайтесь пользоваться пастами, содержащими фтор.
- Меняйте зубную щетку раз в четыре месяца или почаще, если щетина износилась.
- Старайтесь ограничить употребление сладких продуктов.
Также для профилактики флюса и других заболеваний полости рта можно один раз в год делать рентгеновский снимок. Для большей информативности – конусно-лучевая компьютерная томография челюсти. Она позволяет увидеть хронические воспалительные процессы, прежде чем они начнут беспокоить.