Что такое флюс и как его лечат

Флюс или абсцесс зуба – это гнойный карман, который появляется из-за бактериальной инфекции. Он может возникнуть на разных участках зуба или десны.

Также флюс может выглядеть как опухоль на десне или припухлость на щеке. Он возникает, когда бактерии попадают в зуб либо десну.

Также на тему: Стоматологические проблемы вредят вашему сердцу

Почему возникает флюс

Это может произойти по нескольким причинам:

запущенный кариес;

обострение пародонтита;

механическая травма зуба;

некачественная пломбировка.

Иногда флюс развивается из-за челюстно-лицевой флегмоны. Все эти состояния могут давать схожие симптомы, но диагноз будет зависеть от причины – в зубе, деснах или и в том, и в другом.

Как понять, что это флюс

Появление флюса всегда сопровождается отеком и сильной пульсирующей зубной болью, которая может распространяться на челюсть, ухо, шею. Также могут быть другие признаки:

боли и дискомфорт при употреблении горячей и холодной пищи или напитков;

боль при жевании;

повышенная температура;

чувствительные и опухшие лимфатические узлы под челюстью или на шее;

неприятный запах изо рта.

При разрыве абсцесса можно почувствовать неприятный запах и вкус соленой жидкости, после чего боль утихнет.

Как лечат флюс

Для лечения флюса применяют два метода:

терапевтический, включающий прием антибиотиков и противовоспалительных препаратов. С помощью дренажа стоматолог очистит полость зуба или десну от инфекции и проведет эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов);

хирургический – иногда не удается спасти зуб и приходится удалить его.

Некоторые люди боятся обращаться за помощью к стоматологу и пытаются избежать боли. Но если не лечить зуб, будет еще хуже. Воспаление будет увеличиваться в размерах, что может привести к серьезным осложнениям, например воспаление верхнечелюстной пазухи и даже остеомиелит – гнойное воспаление челюсти.

Профилактика флюса

Первый шаг профилактики флюса – это уход за зубами. Такой простой способ позволит избежать кариеса и других проблем. Также нужно регулярно посещать стоматолога.

Основные правила ухода за зубами:

Чистите зубы дважды в день не менее двух минут. Старайтесь пользоваться пастами, содержащими фтор.

Меняйте зубную щетку раз в четыре месяца или почаще, если щетина износилась.

Старайтесь ограничить употребление сладких продуктов.

Также для профилактики флюса и других заболеваний полости рта можно один раз в год делать рентгеновский снимок. Для большей информативности – конусно-лучевая компьютерная томография челюсти. Она позволяет увидеть хронические воспалительные процессы, прежде чем они начнут беспокоить.