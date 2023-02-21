Що таке флюс та як його лікують

Флюс або абсцес зуба – це гнійна кишеня, яка з'являється через бактеріальну інфекцію. Він може виникнути на різних ділянках зуба або ясна.

Також флюс може виглядати як пухлина на яснах або припухлість на щоці. Він з'являється, коли бактерії проникають у зуб чи ясна.

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Чому виникає флюс

Це може статися з кількох причин:

запущений карієс;

загострення пародонтиту;

механічна травма зуба;

неякісне пломбування.

Іноді флюс розвивається через щелепно-лицьову флегмону. Всі ці стани можуть давати схожі симптоми, але діагноз буде залежати від причини – в зубі, яснах або і в тому, і в іншому.

Як зрозуміти, що це флюс

Поява флюсу завжди супроводжується набряком і сильним пульсуючим зубним болем, який може поширюватися на щелепу, вухо, шию. Також можуть бути інші ознаки:

біль та дискомфорт при вживанні гарячої та холодної їжі чи напоїв;

біль при жуванні;

підвищена температура;

чутливі та опухлі лімфатичні вузли під щелепою або на шиї;

неприємний запах із рота.

При розриві абсцесу можна відчути неприємний запах та смак солоної рідини, після чого біль вщухне.

Як лікують флюс

Для лікування флюсу застосовують два методи:

терапевтичний, який включає прийом антибіотиків та протизапальних препаратів. За допомогою дренажу стоматолог очистить порожнину зуба або ясна від інфекції та проведе ендодонтичне лікування (лікування кореневих каналів);

хірургічний – іноді не вдається врятувати зуб і доводиться видалити його.

Деякі люди бояться звертатися за допомогою до стоматолога і намагаються уникнути болю. Але якщо не лікувати зуб, буде ще гірше. Запалення буде збільшуватися в розмірах, що може призвести до серйозних ускладнень, наприклад, запалення верхньощелепної пазухи і навіть остеомієліту – гнійного запалення щелепи.

Профілактика флюсу

Перший крок профілактики флюсу – це догляд за зубами. Такий простий спосіб дозволить уникнути карієсу та інших проблем. Також необхідно регулярно відвідувати стоматолога.

Основні правила догляду за зубами :

Чистіть зуби двічі на день не менше двох хвилин. Намагайтеся користуватися пастами, які містять фтор.

Змінюйте зубну щітку раз на чотири місяці або частіше, якщо щетина зносилася.

Намагайтеся обмежити вживання солодких продуктів.

Також для профілактики флюсу та інших захворювань ротової порожнини можна один раз на рік робити рентгенівський знімок. Для більшої інформативності – конусно-променеву комп'ютерну томографію щелепи. Вона дозволяє побачити хронічні запальні процеси до того, як вони почнуть турбувати.