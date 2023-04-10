Насколько полезны физические нагрузки на работе

Различные медицинские рекомендации обычно не отличаются для разных типов физической активности. Известно, что во всем мире работа является основным источником физической активности для большинства взрослых людей. Но новое исследование показало, что оно имеет меньшую пользу.

Виды физической активности

Физическая активность – эффективное средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Недавние исследования показали, что ее влияние на здоровье может зависеть от того, где и как человек его проводит. Польза упражнений в свободное время демонстрирует ряд качественных научных работ. Но физическая активность, связанная с работой, не всегда улучшает здоровье.

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Большой обзор, проведенный в 2020 году, показал, что профессиональная физическая активность связана с понижением риска сахарного диабета, рака, ишемической болезни сердца. В то же время, она увеличивает вероятность развития остеоартрита, нарушений сна и ранней смерти.

Однако авторы работы отметили, что эти доказательства обычно низкого качества, поэтому требуются новые исследования по данной теме. Различное влияние физических нагрузок во время работы и в свободное время было названо "парадоксом физической активности".

Ученые предполагают, что они могут объяснить разный характер этих двух видов нагрузки. Упражнения в свободное время обычно более динамичны, степень их тяжести подобрана для улучшения здоровья сердца и сосудов. Нагрузка на работе часто требует статического напряжения, она монотонна, рабочие позы могут долго не меняться, время отдыха часто недостаточно.

Физическая активность на работе не улучшает здоровье

В новой работе ученые проанализировали данные более 100 тысяч человек, участвовавших в обширном исследовании здоровья населения Дании в 2003 – 2014 годах. Все участники заполняли анкеты, где подробно описывали свою активность.

По сравнению с теми, кто в свободное время имели низкую физическую активность, у людей со средней, высокой и очень высокой активностью на досуге риск смерти был ниже на 26%, 41% и 40% соответственно. С другой стороны, высокая и очень высокая физическая активность на работе была связана с увеличением риска смерти на 13% и 27% по сравнению с показателями тех, кто был мало нагружен физически.

При исследовании рисков инфарктов и инсультов ученые обнаружили подобные эффекты. Физическая активность на досуге была связана с понижением их риска на 14 – 23%, но на работе – с увеличением на 15 – 35%.

Ученые предполагают, что рабочую среду можно организовать иначе, чтобы работа имела некоторые аспекты упражнений и могла приносить пользу здоровью. Этому может способствовать, например, периодическое изменение деятельности в течение дня.