Наскільки корисні фізичні навантаження на роботі

Різні медичні рекомендації зазвичай не відрізняються для різних типів фізичної активності. Відомо, що у всьому світі робота – основне джерело фізичної активності для більшості дорослих людей. Але нове дослідження показало, що воно має меншу користь.

Види фізичної активності

Фізична активність – ефективний засіб профілактики серцево-судинних хвороб та ранньої смерті. Нещодавні дослідження показали, що її вплив на здоров'я може залежати від того, де і як людина її проводить. Користь вправ у вільний час демонструє низку якісних наукових праць. Але фізична активність, яка пов'язана з роботою, не завжди покращує здоров'я.

Також на тему Видалення очей та смерть: як індійські ліки вбивають людей у всьому світі

Великий огляд, проведений у 2020 році, показав, що професійна фізична активність пов'язана зі зниженням ризику цукрового діабету, раку, ішемічної хвороби серця. Водночас вона збільшує ймовірність розвитку остеоартриту, порушень сну і ранньої смерті.

Проте автори роботи зазначили, що ці докази зазвичай низької якості, тому потрібні нові дослідження з цієї теми. Різний вплив фізичних навантажень під час роботи та у вільний час назвали "парадоксом фізичної активності".

Вчені припускають, що може пояснити різний характер цих двох видів навантаження. Вправи у вільний час зазвичай динамічніші, ступінь їх тяжкості підібрана для поліпшення здоров'я серця і судин. Навантаження на роботі часто вимагає статичного напруження, воно монотонне, робочі пози можуть довго не змінюватися, час відпочинку часто недостатній.

Фізична активність на роботі не покращує здоров'я

У новій роботі вчені проаналізували дані понад 100 тисяч людей, які брали участь у великому дослідженні здоров'я населення Данії у 2003 – 2014 роках. Усі учасники заповнювали анкети, де детально описували свою активність.

Порівняно з тими, хто у вільний час мали низьку фізичну активність, у людей із середньою, високою та дуже високою активністю на дозвіллі ризик смерті був нижчим на 26%, 41% та 40% відповідно. З іншого боку, висока і дуже висока фізична активність на роботі була пов'язана зі збільшенням ризику смерті на 13% та 27% відповідно порівняно з показниками тих, хто був мало навантажений фізично.

Під час дослідження ризиків інфарктів та інсультів вчені виявили подібні ефекти. Фізична активність на дозвіллі була пов'язана зі зниженням їхнього ризику на 14 – 23%, але на роботі – зі збільшенням на 15 – 35%.

Вчені припускають, що робоче середовище можна організувати інакше, щоб робота мала деякі аспекти вправ і могла приносити користь здоров'ю. Цьому може сприяти, наприклад, періодична зміна діяльності протягом дня.