Популярный напиток помогает избежать диабета: сколько его нужно пить

Ученые и медицинские постоянно анализируют и рекомендуют продукты для профилактики диабета. Последнее исследование, проведенное совместно австралийскими и китайскими учеными, указывает на то, что в список таких продуктов следует добавить ферментированный чай.

При сахарном диабете наблюдается нарушение взаимодействия гормона инсулина с клетками человеческого организма, что приводит к гипергликемии – стойкому увеличению уровня глюкозы в крови. Одним из методов регулирования этого уровня является введение инсулина путем инъекций или приема препаратов, увеличивающих выработку этого гормона.

Также на тему У кого выше риск диабета: у сов или жаворонков

Новое исследование диабета

Во время ежегодных собраний Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) группа ученых во главе с профессором Тонгжи Ву представила результаты нового исследования, касающегося взаимосвязи между потреблением чая и уровнем глюкозы в организме.

В исследовании принимали участие 1923 человека (562 мужчины и 1361 женщин в возрасте от 20 до 80 лет), проживавших в разных общинах восьми провинций Китая. В общей сложности, среди участников было 436 человек с диабетом, 352 человека с предиабетом, и 1135 человек с нормальным уровнем глюкозы в крови.

Чай уменьшает риск диабета

Исследование разделило участников на тех, кто употреблял в пищу чай разных видов и тех, кто не пил чай вообще. Также учитывалась частота употребления (никогда, редко, часто и ежедневно) и тип чая (зеленый, черный, темный и другие виды чая). Темный чай, также известный как ферментированный чай, подвергается полному процессу ферментации. При заваривании у него темный цвет и насыщенный вкус.

После анализа учтенных факторов, таких как возраст, пол, клинические характеристики и образ жизни исследователи обнаружили, что ежедневное потребление чая связано с увеличением выделения глюкозы с мочой и снижением резистентности к инсулину. Также, риск развития предиабета был на 15% ниже, а риск диабета второго типа – на 28% ниже по сравнению с теми, кто никогда не потреблял чай.

Самые выразительные положительные результаты были среди тех, кто пил темный чай. У этой группы риск развития диабета был н а 53% ниже, а риск предиабета – на 47% меньше, по сравнению с теми, кто вообще не потреблял чай.