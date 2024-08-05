FDA запретило выполнять популярную косметическую процедуру самостоятельно

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) советует избегать самостоятельного применения химического пилинга для омоложения кожи без квалифицированного специалиста.

В официальном сообщении агентства отмечается, что использование определенных средств для химического пилинга без профессионального контроля может привести к серьезным повреждениям кожи.

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Запрет домашнего пилинга

При проведении процедур пилинга, целью которых является удаление верхних слоев кожи, необходимо присутствие дерматолога или лицензионного косметолога с соответствующей подготовкой. FDA напоминает, что организация не давала одобрения на химический пилинг, и некоторые препараты содержат такие высокие уровни кислот, что могут вызвать химические ожоги.

Также агентство указывает, что многие из этих продуктов доступны в розничной торговле и онлайн, где они рекламируются как средства против акне, пигментации, морщин и для стимуляции производства коллагена.

Опасность домашнего пилинга

В составе таких продуктов могут быть компоненты, включая трихлоруксусную кислоту (ТХК), гликолевую кислоту, салициловую кислоту и молочную кислоту в концентрациях, которые считаются опасными для использования в домашних условиях без присмотра.

Степень риска, связанного с неконтролируемым химическим пилингом, зависит от концентрации кислоты, количества процедур и их продолжительности.

FDA предостерегает, что такие продукты могут удалять кожу на разную глубину, вызывая серьезные химические ожоги, боль, отеки, инфекции, изменения пигментации и даже образование шрамов, которые могут исказить внешность. В некоторых случаях может потребоваться экстренная медицинская помощь, вмешательство дерматолога или хирурга.