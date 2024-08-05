FDA заборонило виконувати популярну косметичну процедуру самостійно

Американське Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) радить уникати самостійного застосування хімічного пілінгу для омолодження шкіри без кваліфікованого фахівця.

В офіційному повідомленні агентства наголошується, що використання певних засобів для хімічного пілінгу без професійного контролю може призвести до серйозних пошкоджень шкіри.

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Заборона домашнього пілінгу

При проведенні процедур пілінгу, метою яких є видалення верхніх шарів шкіри, необхідна присутність дерматолога або ліцензійного косметолога з відповідною підготовкою. FDA нагадує, що організація не давала схвалення на хімічний пілінг, і деякі препарати містять такі високі рівні кислот, що можуть спричинити хімічні опіки.

Також агентство вказує, що багато цих продуктів доступні в роздрібній торгівлі та онлайн, де вони рекламуються як засоби проти акне, пігментації, зморшок і для стимуляції виробництва колагену.

Небезпека домашнього пілінгу

У складі таких продуктів можуть бути компоненти, включаючи трихлороцтову кислоту (ТХК), гліколеву кислоту, саліцилову кислоту і молочну кислоту в концентраціях, які вважаються небезпечними для використання в домашніх умовах без нагляду.

Ступінь ризику, пов'язаного з неконтрольованим хімічним пілінгом, залежить від концентрації кислоти, кількості процедур та їхньої тривалості.

FDA застерігає, що такі продукти можуть видаляти шкіру на різну глибину, викликаючи серйозні хімічні опіки, біль, набряки, інфекції, зміни пігментації та навіть утворення шрамів, які можуть спотворити зовнішність. У деяких випадках може знадобитися екстрена медична допомога, втручання дерматолога чи хірурга.