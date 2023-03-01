Пандемия коронавируса произошла из-за утечки из лаборатории, – директор ФБР

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19 "скорее всего" была вызвана инцидентом в лаборатории в Ухане, Китай.

Он об этом заявил после того, как опубликовали отчет Министерства энергетики США, в котором говорилось, что утечка из китайской лаборатории была наиболее вероятной причиной вспышки COVID-19. По данным The Wall Street Journal, он основывается на новых разведывательных данных.

Также на тему: Причиной пандемии коронавируса стала утечка из китайской лаборатории - The Wall Street Journal

Утечка из лаборатории

ФБР уже некоторое время назад пришло к выводу, что вероятным происхождением пандемии является инцидент в лаборатории в Ухане. Речь идет о потенциальной утечке из контролируемой китайским правительством лаборатории.

– сказал Рэй.

В интервью Рэй также обвинил правительство Китая в попытках помешать расследованию причин пандемии.

"Китайское правительство... делало все возможное, чтобы воспрепятствовать и запутать работу, которую выполняет наше правительство США и близкие иностранные партнеры. И это обидно для всех", – сказал Рей.

Следует отметить, что ФБР не обвиняет Китай в умышленном распространении коронавируса – они считают, что утечка произошла случайно.

Китайские чиновники уже отрицали это заявление, называя это кампанией клеветы на Пекин.

Исследование происхождения коронавируса

Научное сообщество считает чрезвычайно важным определить источники пандемии, чтобы лучше бороться с ней и предотвратить следующие.

В прошлом году экспертная группа Всемирной организации здравоохранения заявила, что "ключевых данных", объясняющих начало пандемии, до сих пор нет. Ученые назвали направления необходимых исследований, включая исследования, оценивающие роль диких животных, и экологические исследования в местах, где вирус мог распространиться.

Ранее ученые сообщали, что правительство Китая строго контролирует эти исследования, прекращая некоторые работы и продвигая теории о том, что пандемия могла прийти из-за пределов страны.

Консенсуса в вопросе происхождения коронавируса среди ученых тоже нет. Некоторые ученые поддерживают теорию утечки из лаборатории, другие считают, что вирус происходит от животных. Эксперты говорят, что настоящее происхождение пандемии в ближайшее время не удастся определить.