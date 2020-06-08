Еще одно село в Одесской области закрыли на карантин из-за COVID-19
Из-за увеличения количества больных COVID-19 уже два села закрыли на карантин. С 9 июня в селах Криничное и Дмитровка установят карантинные контрольно-пропускные пункты.
Оба села расположены в Болградском районе Одесской области. Об этом сообщает Болградская районная государственная администрация.
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Решение об установлении карантинных контрольно-пропускных пунктов приняли 5 июня.
Главам населенных пунктов Дмитровка и Криничное поручили определить места дислокации двух карантинных постов, ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и т.д.,
– говорится в сообщении.
Особые правила въезда и выезда из сел
- На период введения особого режима через эти населенные пункты не могут осуществляться регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки. Это касается автомобильного транспорта в пригородном и междугородном внутренне областном сообщении.
- Запретили проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений.
- Планируют ввести ведение учета лиц, въезжающих на территорию сел Дмитровка и Криничное.
- Осуществление температурного скрининга водителей, пассажиров и граждан, пересекающих контрольно-пропускные пункты обязательно.
По состоянию на 8 июня в Болградском районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19. После улучшения эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах карантинные ограничения ослабят.
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