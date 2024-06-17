Из-за тяжелого заболевания: в ЕС начали проверку популярного обезболивающего: в ЕС начали проверку популярного обезболивающего

Европейское агентство по оценке лекарственных препаратов проведет проверку медикаментов, содержащих метамизол, в странах ЕС. Целью этого исследования является определение необходимости дальнейшего использования этих лекарств, потенциального изменения условий их применения или даже аннулирования лицензий на продажу.

Расследование безопасности метамизола

Расследование начали после обращений финского агентства по контролю за лекарственными средствами, которое сообщило о новых случаях агранулоцитоза. Это критическое состояние приводит к снижению количества белых кровяных клеток, что серьезно подрывает способность иммунной системы бороться с инфекциями, повышая риск сепсиса, ампутаций и смерти.

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Отмечается, что в инструкции к препаратам агранулоцитоз отмечен как редкий побочный эффект, возникающий у одного из 1 000 пациентов или как очень редкий, происходящий у одного из 10 000 пациентов.

Инициатива Ассоциации пострадавших пациентов в Испании

Также, существует инициатива Ассоциации пострадавших пациентов в Испании, которые подали судебный иск против местного правительства за ненадлежащий контроль за оборотом этого препарата. Они утверждают, что с 1996 по 2023 год агранулоцитоз поразил примерно 350 человек, большинство из которых – граждане Великобритании, находившиеся в Испании.

В судебном иске Ассоциации против Министерства здравоохранения Испании и его агентства по лекарственным средствам отмечается, что препарат должен быть доступным только по рецепту, но в ноябре прошлого года расследователи издания Observer смогли приобрести его без рецепта. Nolotil уже запрещен в нескольких странах.

Это отличная новость, что люди наконец обращают внимание на эти случаи. Они были недооценены в течение многих лет,

– отметила Кристина Гарсия дель Кампо, основательница Ассоциации.

В Украине самый популярный препарат, который содержит метамизол называется "Анальгин", он является популярным обезболивающим и продается без рецепта.