Назвали продукты, помогающие сохранить память

Возрастная потеря памяти – одна из самых неприятных "старческих болезней", но результаты крупномасштабного исследования показали, что правильное питание может сохранить память.

Так же как развивающемуся детскому мозгу нужны определенные питательные вещества для роста, мозг пожилых людей нуждается в правильном питании для поддержания здоровья и более комфортного старения.

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По мере того, как средняя продолжительность жизни людей растет, медики все больше внимания уделяют борьбе с возрастными болезнями, чтобы люди, которые старели, могли дольше оставаться активными и трудоспособными.

Новое исследование питания и памяти

Чтобы выявить влияние одной группы питательных веществ, флавонолов, на сохранение памяти, исследователи из нескольких научных центров США собрали и объединили 15-летние данные о связи между возрастной потерей памяти и изменениями в зубчатой извилине – особой области гиппокампа. мозга, который играет ключевую роль в сохранении воспоминаний.

Результаты работы показали, что присутствие в диете флавонолов улучшает работу гиппокампа. Дополнительные эксперименты на мышах подтвердили, что наличие в питании источников флавонолов улучшает состояние гиппокампа, усиливая рост нейронов и кровеносных сосудов.

В исследовании принимали участие более 3500 здоровых пожилых людей, которых случайно распределили по группам: испытанные из первой группы в течение трех лет ежедневно получали таблетку с флавонолами (около 500 миллиграммов — суточная норма потребления), участники второй группы столько же времени получали плацебо. Перед экспериментом все добровольцы прошли опрос, во время которого оценивали качество предварительного питания и состояние памяти. В дальнейшем тесты на оценку памяти проводились ежегодно в течение трех лет.

Еда может улучшить память

Ни у одного участника перед экспериментом не обнаружили критической нехватки флавонолов в рационе. Результаты стали заметны уже к концу первого года эксперимента: у тех участников из первой группы, которые до начала эксперимента употребляли в пищу достаточное количество флавонолов, видимых улучшений памяти не произошло, а вот у тех, кто употреблял ранее недостаточно флавонолов, память улучшилось в среднем на 16%. В то же время, у людей из второй группы, которые придерживались здорового питания, но не получали достаточного количества флавонолов, значительного улучшения памяти не наблюдалось.

Таким образом, добавка флавонолов в рацион – это могут быть не только таблетки, но и натуральные источники, такие как фасоль, помидоры, ягоды, оливковое масло и красное вино – заметно улучшает память, опосредованную гиппокампом. По словам исследователей, людям от 40 до 50 лет лучше начать "налегать" на флавонолы, чтобы оставаться в ясном уме и твердой памяти на долгие годы.