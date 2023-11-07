Нашли простой способ замедлить старение мозга

В последние несколько десятилетий научное сообщество активно исследует влияние двуязычия на когнитивное и речевое развитие. По результатам нового исследования наконец-то появилась уверенность в том, что двуязычное владение имеет потенциал значительно способствовать сохранению активности и здоровья мозга.

Виды двуязычия

В зависимости от того, когда изучается речь, различают две формы: раннюю (или одновременную) двуязычие, приобретаемую в раннем детстве, и последовательная двуязычие, когда второй язык вводится в более позднем возрасте.

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Исследования раннего двуязычия, до 4 – 6 лет, фокусируются на структурном и постоянном воздействии, которое это двуязычие оказывает развивающемуся мозгу. В эти ранние годы, известные как "критический период", мозг отвергает или обрезает огромное количество нейронов. Это происходит при появлении многих новых связей и цепей.

Исследования последовательной двуязычия рассматривают разные периоды. В частности, существует три разных этапа: до 12 – 15 лет, от 16 до 30 и от 31 до 60 лет.

Как двуязычие влияет на мозг

Предыдущие исследования показывали, что у двуязычных людей есть лучшие когнитивные способности. Быть двуязычным означает иметь дело с более широким спектром возможностей с точки зрения языка и культуры. В зависимости от способностей и опыта, это может как требовать, так и предоставить более значительные когнитивные ресурсы.

Недавно опубликованное исследование, в котором сравниваются 746 участников, изучили взаимосвязь между двуязычием и старением. Результаты показывают, как ежедневное использование двуязычия (любого типа), приносит пользу.

В частности, исследование показало, что последовательная двуязычие влияет на поддержку когнитивных функций, особенно в обучении, общей памяти, рабочей памяти, исполнительных функций и языковой компетентности.

На структурном уровне у двуязычных людей объем серого вещества больше, чем у одноязычных. Это справедливо как для билингвов младшего, так и среднего возраста.