Сколько времени нужно женщинам и мужчинам, чтобы достичь оргазма

К сожалению, время, которое требуется женщинам и мужчинам для достижения оргазма сильно отличается. Кроме того, ситуацию могут ухудшать психологическое и физическое состояние.

Продолжительность секса

В среднем мужчине требуется около 5 – 7 минут стимуляции эрогенных зон, чтобы достичь оргазма во время секса. Среднее время для достижения оргазма с партнером среди женщин, которые состоят в стабильных моногамных отношениях, – 13 минут.

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Но порнография создает неправильное представление о продолжительности секса. Такие фильмы могут бить от нескольких минут до нескольких часов, большую часть из которых может занимать не прелюдия и предварительные ласки, а сами фрикции – возвратно-поступательные движения полового члена во влагалище женщины.

В реальной жизни такой долгий секс может не только не принести удовольствия кому-то из партнеров, но и вызвать сильную усталость. Не говоря уже, что с физиологической точки зрения части людей это будет просто невозможно.

Знание физиологии

Также продолжительность секса зависит от знания тела. Согласно исследованию, 36% женщин для получения оргазма нужна стимуляция клитора. Еще 36% сообщили, что оргазм при клиторальной стимуляции во время проникающего секса ощущается ярче. Лишь 18% женщин для достижения пика удовольствия было достаточно стимуляции эрогенных зон влагалища.