Скільки часу потрібно жінкам та чоловікам, щоб досягнути оргазму

На жаль, час, який потрібен жінкам та чоловікам для досягнення оргазму сильно відрізняється. Крім того, ситуацію можуть погіршувати психологічний та фізичний стан.

Тривалість сексу

У середньому чоловікові потрібно близько 5 – 7 хвилин стимуляції ерогенних зон, щоб досягти оргазму під час сексу. Середній час для досягнення оргазму з партнером серед жінок, які перебувають у стабільних моногамних відносинах, – 13 хвилин.

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Але порнографія створює неправильне уявлення про тривалість сексу. Такі фільми можуть біти від кількох хвилин до кількох годин, більшу частину з яких може займати не прелюдія та попередні ласки, а самі фрикції – зворотно-поступальні рухи статевого члена у піхву жінки.

У реальному житті такий довгий секс може не тільки не принести задоволення комусь із партнерів, а й спричинити сильну втому. Не кажучи вже про те, що з фізіологічного погляду частині людей це буде просто неможливо.

Знання фізіології

Також тривалість сексу залежить від знання тіла. Згідно з дослідженням, 36% жінок для отримання оргазму потрібна стимуляція клітора. Ще 36% повідомили, що оргазм при кліторальній стимуляції під час проникаючого сексу відчувається яскравіше. Лише 18% жінок задля досягнення піка задоволення було достатньо стимуляції ерогенних зон піхви.