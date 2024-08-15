Доконтактная профилактика ВИЧ: как она действует и кому нужна

Под доконтактной профилактикой (ДКП) понимают прием лекарств людьми, которые не инфицированы ВИЧ, для предотвращения заражения этим вирусом.

Впервые комбинация антиретровирусных препаратов для применения с целью профилактики была одобрена в 2012 году в США. Чуть позже прием препаратов ДКП был рекомендован ВОЗ как один из самых эффективных способов профилактики ВИЧ.

Также на тему Терапия ВИЧ: новая инъекция в 10 000 раз эффективнее других лекарств

Как действует доконтактная профилактика ВИЧ

Доконтактная профилактика (ДКП, PrEP) – высокоэффективный способ защиты от ВИЧ, который заключается в приеме антиретровирусных препаратов.

Профилактика всегда должна быть проще и дешевле лечения. Поэтому для ДКП используются те же препараты, что и в схемах лечения, но в сокращенной форме, то есть с меньшим количеством компонентов. Например, стандартная схема лечения ВИЧ-инфекции в основном состоит из трех действующих веществ, а для ДКП достаточно двух или одного.

Когда ВИЧ попадает в организм, он прежде всего селится в клетках рядом с местом проникновения, например в тканях вокруг половых органов. Препараты ДКП действуют на ферменты ВИЧ, чтобы вирус не смог закрепиться и активно размножаться. Таким образом, при условии правильного применения препаратов ДКП надежно защищает против ВИЧ.

Кому нужна доконтактная профилактика

ДКП может быть рекомендована любому ВИЧ-отрицательному человеку, который имеет риски инфицирования ВИЧ. Этот метод хорошо себя зарекомендовал для людей, риски которых связаны с сексом. Например, во Франции 97% ДКП, проходящих, – мужчины, но, как подчеркивают местные службы общественного здоровья, необходимо расширять доступ к этому методу для всех людей, которые имеют риски.

Вам стоит рассмотреть применение препаратов ДКП в таких ситуациях:

вы лечились от другой инфекции, передающейся половым путем (ИППП), такой как сифилис или гонорея;

вы принимали экстренную постконтактную профилактику ВИЧ (ПКП);

у вас есть половой партнер, чей ВИЧ-статус вы не знаете;

у вас есть половой партнер, который живет с ВИЧ, и вы не уверены, что у него неопределенная вирусная нагрузка: ВИЧ-положительные люди с неопределенной вирусной нагрузкой не могут передавать вирус во время секса;

вы не всегда используете презервативы или у вас возникают трудности с обсуждением их использования с половыми партнерами;

вы или ваши сексуальные партнеры употребляют инъекционные наркотики;

вы или ваши сексуальные партнеры занимаются секс-работой.

Правильный прием лекарств ДКП снижает риск ВИЧ-инфекции при незащищенном сексе примерно на 99%, при совместном использовании нестерильного шприца – на 74%.