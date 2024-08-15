Доконтактна профілактика ВІЛ: як вона діє та кому потрібна

Під доконтактною профілактикою (ДКП) розуміють приймання ліків людьми, які не інфіковані ВІЛ, для запобігання зараженню цим вірусом.

Вперше комбінацію антиретровірусних препаратів для застосування з метою профілактики було схвалено 2012 року в США. Трохи пізніше приймання препаратів ДКП був рекомендований ВООЗ як один із найефективніших способів профілактики ВІЛ.

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Як діє доконтактна профілактика ВІЛ

Доконтактна профілактика (ДКП, PrEP) – ​​високоефективний спосіб захисту від ВІЛ, який полягає у прийомі антиретровірусних препаратів.

Профілактика завжди повинна бути простішою і дешевшою за лікування. Тому для ДКП використовуються ті ж препарати, що і в схемах лікування, але в скороченій формі, тобто з меншою кількістю компонентів. Наприклад, стандартна схема лікування ВІЛ-інфекції здебільшого складається з трьох діючих речовин, а для ДКП достатньо двох або однієї.

Коли ВІЛ потрапляє в організм, він насамперед селиться в клітинах поруч із місцем проникнення, наприклад у тканинах навколо статевих органів. Препарати ДКП діють на ферменти ВІЛ, щоб вірус не зміг закріпитися та активно розмножуватися. Таким чином, за умови правильного застосування препаратів ДКП надійно захищає проти ВІЛ.

Кому потрібна доконтактна профілактика

ДКП може бути рекомендована будь-якій ВІЛ-негативній людині, яка має ризики інфікування ВІЛ. Цей метод добре себе зарекомендував для людей, ризики яких пов'язані з сексом. Наприклад, у Франції 97% ДКП, що проходять, – чоловіки, але, як підкреслюють місцеві служби громадського здоров'я, необхідно розширювати доступ до цього методу для всіх людей, які мають ризики.

Вам варто розглянути застосування препаратів ДКП у таких ситуаціях:

ви лікувалися від іншої інфекції, що передається статевим шляхом (ІПСШ), такий як сифіліс або гонорея;

ви приймали екстрену постконтактну профілактику ВІЛ (ПКП);

у вас є статевий партнер, чий ВІЛ-статус ви не знаєте;

у вас є статевий партнер, який живе з ВІЛ, і ви не впевнені, що у нього невизначене вірусне навантаження: ВІЛ-позитивні люди з невизначеним вірусним навантаженням не можуть передавати вірус під час сексу;

ви не завжди використовуєте презервативи або у вас виникають труднощі з обговоренням їх використання зі статевими партнерами;

ви чи ваші сексуальні партнери вживають ін'єкційні наркотики;

ви чи ваші сексуальні партнери займаються секс-роботою.

Правильний прийом ліків ДКП знижує ризик ВІЛ-інфекції при незахищеному сексі приблизно на 99%, при сумісному використанні нестерильного шприца – на 74%.