Как понять, что ваш врач придерживается принципов доказательной медицины

23 декабря 2023, 16:01
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Источник:

Минздрав Украины

Доказательная медицина основана на методах диагностики и лечения, эффективность которых подтверждается клиническими и научными исследованиями. Поэтому придерживающийся врач имеет доказательства действенности своих назначений.

Медицинские советы и рекомендации, основанные на методах недоказательной базы или устаревших методах, могут иметь серьезные последствия для здоровья и жизни. К сожалению, не все медицинские работники соблюдают принципы доказательной медицины и следят за новациями и изменениями в протоколах лечения.

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Как понять, что врач придерживается доказательной медицины

Список критериев, по которым можно определить, придерживается ли ваш врач принципов доказательной медицины:

  1. Настаивает на вакцинации, а не отказывает вас от нее и информирует о возможных дополнительных прививках;
  2. Не назначает подготовку к вакцинации в виде антиаллергических препаратов, дополнительных анализов или иммунограмм;
  3. Умеет отличить грипп от простуды;
  4. Лечит антибиотиками только подтвержденную БАКТЕРИАЛЬНУЮ инфекцию, а не ОРВИ или "красное горло" и не назначает лекарство "для перестраховки";
  5. Не рекомендует детокси, очищение печени, желчного пузыря "от шлаков";
  6. Не рекомендует понижать температуру, если она ниже 38 – 38,5 градусов по Цельсию;
  7. Подчеркивает важность грудного вскармливания;
  8. Не назначает гомеопатию или иммуностимулятор "для профилактики" или "для повышения иммунитета";
  9. Знает, что диета для женщины во время лактации не нужна, и не дает рекомендаций типа "не ешьте красного", "не пейте кофе", "ешьте за двоих";
  10. Объясняет, что не нужно пить витамины в течение всего года для профилактики, важно здорово и сбалансированно питаться;
  11. Консультирует и направляет к психологу/психотерапевту при необходимости;
  12. Не назначает ингаляции растворами, не предназначенными для этого;
  13. Назначает только лекарство с доказанной эффективностью;
  14. Лечит паразитарные инфекции на основе лабораторного подтверждения или показания для профилактики (как в случае владельцев собак);
  15. Может ясно объяснить тактику лечения и необходимость того или иного назначения.

В Минздраве отметили, если вы недовольны своим семейным врачом или педиатром вашего ребенка, вы вправе в любое время подписать декларацию с другим медицинским работником.

Автор: Олександр Бевза